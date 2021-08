A ver: si diálogo -nos ilustra la Academia- significa “Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”, ¿a qué se refería el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, el viernes, cuando, al iniciar, en su ausencia, “la mañanera” del día en Tuxtla Gutiérrez, expresó que “el Presidente está dialogando con la Sección 7 del magisterio; por eso no está aquí con nosotros; esa es la característica del Presidente: el diálogo; es un demócrata”...?

-II-

Las crónicas del incidente, empero, consignaron algo diferente: que cuando los manifestantes rodearon su vehículo en demanda de diálogo -precisamente-, “López Obrador bajó la ventanilla y manoteando expresó: ‘Yo no acepto chantajes; me dejan pasar, me respetan y luego hablamos’...”. Minutos después, mediante un mensaje desde la camioneta, manifestó que “yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado (...); no voy a entrar por la fuerza (...); podría (...) pero decidí no hacerlo como una protesta (...) para que esos grupos respeten, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido; tienen derecho a manifestarse (...), pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos”.

Al día siguiente -el sábado-, en Frontera Comalapa, la historia, con mínimas variantes, se repitió: maestros de la CNTE retuvieron durante media hora la camioneta del Presidente para exigir la reinstalación de la mesa para atender sus demandas... La respuesta: “Si no hay respeto, no”. La réplica de un maestro: “Pero la autoridad es la que no nos respeta...”.

-III-

Hoy, en “la mañanera” del día, es muy probable que se difunda -amplísimamente, además- la versión oficial de esos incidentes...

Ahí se verá, pues, si se atiende a quienes niegan ser una mafia que apoye a la derecha, “porque -afirman- somos hijos de obreros, de comerciantes, de indígenas”... Ahí se verá la disposición para escuchar a los manifestantes, de quien hizo de la manifestación (el plantón de 48 días en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México tras las elecciones de 2006, por ejemplo) un recurso sistemático, en sus tiempos de “luchador social”... Ahí se verá si, para los emblemas vivientes de la “cuarta transformación” -quienes, como el fariseo de la parábola que daba gracias a Dios “por no ser como ese publicano”, “no son iguales a los gobiernos corruptos”-, “respetar la investidura presidencial” también significa disposición del gobernante para escuchar a los gobernados, o sólo sumisión y deferencia de los súbditos al soberano.

(fin).