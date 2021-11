Día crucial para El Zapotillo

Recién desempacado de Nueva York, el Presidente López Obrador visitará hoy Los Altos de Jalisco para el proyecto definitivo de la Presa El Zapotillo. Ayer el gobernador de Jalisco se adelantó y presumió el acuerdo con la Conagua para dotar de agua a la metrópoli. En síntesis, recordó que no se inundan Temaca, Acasico y Palmarejo. Y que la alternativa es una construcción de un acueducto que corre por el río Verde hacia el sistema de las presas de El Salto-La Red-Calderón para luego llegar a la zona metropolitana. Así quedaría sepultada la presa El Purgatorio, por el alto costo que representa.

Si los alteños lo avalan, ya nomás faltan los recursos para terminar El Zapotillo y los cinco mil millones de pesos para el nuevo sistema de conducción. A ver qué responde López Obrador, porque los diputados federales están en el análisis del presupuesto del siguiente año y no hay billetes para esos proyectos.



* * *



En el Congreso estatal cambian las Legislaturas, pero hay prácticas que se mantienen. Los nuevos diputados y diputadas están ante la tentación de aumentar las coordinaciones administrativas y podrían “engordar” la nómina. Como parte de los acuerdos entre las fracciones parlamentarias, se decidió separar las áreas del Jurídico y Procesos Legislativos. La primera le tocará a Morena y, la segunda, a los emecistas. La solución les pareció tan buena que, según trasciende, ya “cocinan” otros desdoblamientos de direcciones para aumentar el pastel para los cuates.

Por cierto, los presidentes de las bancadas se hicieron “ojo de hormiga” para no atender los cuestionamientos. Hasta la “combativa” Mara Robles evadió responder porque la Junta de Coordinación Política determinó que sólo tendrán un vocero para todo.



* * *



El Gobierno de Jalisco asegura una y otra vez que no hay crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero de plano no da una. Además de las quejas de familiares de desaparecidos y los cientos de cuerpos sin identificar, todavía no se tiene el peritaje que demuestre la velocidad a la que manejaba Yigal “R”, quien impactó de frente otro vehículo en el que viajaban tres jóvenes y fallecieron al instante. El accidente fue el 17 de octubre pasado.¡ Qué bueno que no hay crisis!



* * *



Ayer, Antonio Cruces Mada volvió a sus actividades normales e incluso intervino en una cirugía en un hospital particular.

Muy al contrario de lo que aseguró Gerardo Octavio Solís, fiscal del Estado, sobre el supuesto “hermetismo” del ex funcionario tras el robo con violencia que sufrió hace unos días.