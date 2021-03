Después de un año, la estampita no protegió

Hace un ano (11 de marzo) la Organización Mundial de la Salud (OMS) emite un comunicado urgente: “Estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, por lo tanto hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia, que no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un sufrimiento y muerte innecesaria”. Un año después, 2.6 millones de personas han fallecido en el mundo y más de 117 millones están afectadas. La mayor cantidad de decesos han ocurrido en Estados Unidos (540 mil personas), Brasil ( 261 mil) y México (190 mil).

El mensaje de la OMS fue motivado en un intento por llamar la atención de aquellos países que habían mostrado una lenta respuesta al no implementar medidas necesarias. La misma organización de salud pronosticaba en el comunicado que de agravarse la situación afectará severamente el sector financiero y laboral en el mundo. Y así sucedió.

El virus sorprendió a todo mundo. Sencillamente no estábamos preparados. Sin embargo, en México se actuó con displicencia ante la crisis. Constantemente se negaba el uso de cubrebocas y no se aplicaba el protocolo de hacer pruebas masivas, como era la recomendación de los científicos y de la misma OMS. En el país se implementa un semáforo, que estaba basado en la infraestructura, en la disponibilidad de camas en los hospitales, pero no en la evolución de los contagios. Los estados, distanciados del gobierno federal, se manejaron de manera independiente en las campañas sanitarias de control y comunicación sobre la pandemia. Esta disparidad de procedimiento llevaron a la confusión de la población y todo conllevo a ignorar las medidas de prevención y por ende se agravó la situación.

La recomendación oficial sobre cómo proceder ante la crisis, el presidente López Obrador la hizo el 18 de Marzo del año pasado, siete días de declararse oficialmente la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, y fue mostrando una ‘estampita’ del Sagrado Corazón de Jesús y argumentando que esa era la protección que se necesitaba. Un año después, casi llegamos a los 200 mil muertos.

La conclusión es que, la ignorancia o falta de conocimiento, el no implementar protocolos a tiempo, así como desechar las recomendaciones de la ciencia y de los organismos mundiales, tienen a México sumidos en una crisis que pudo haber sido menos severa si se hubiera actuado con sentido y responsabilidad, no con ignorancia, y displicencia. ¿Usted, qué opina?