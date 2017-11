El último Gran Premio de la temporada probablemente fue el más sombrío de todo el calendario en cuanto a espectáculo y competencia. Dentro de los 10 primeros lugares sólo hubo un sobrepaso, el de Alonso a Massa por el noveno lugar y obviamente el abandono de Ricciardo les regaló a todos una posición.

Es preocupante cómo terminó el campeonato, ya que aunque de antemano sabíamos que el circuito de Yas Marina es de los más complicados para rebasar, consecuencia de la alta carga aerodinámica que necesitan los monoplazas para sortear el trazado, pero las distancias entre pilotos es demasiado grande.

Al terminar la carrera, un atrevido comentarista para el canal Sky Sports de Inglaterra confrontó a Hermann Tilke, creador y arquitecto del circuito sobre posibles cambios en el trazado para mejorar las condiciones de competencia, preguntas a las que el alemán contestó que no descarta realizar cambios que beneficien el espectáculo y las condiciones de competencia. Son buenas noticias para los seguidores, pero no creo que sean suficientes, reconozco que para Pirelli el 2017 fue un año de aprendizaje donde todo el desarrollo de los neumáticos después del cambio al reglamento estuvo basado en supuestos, pero ahora para la próxima temporada no tendrán este pretexto y los neumáticos tienen que responder con herramientas que sostengan el incremento en la carga aerodinámica.

Comparto la visión de algunos medios especializados que al proponer decisiones que puedan afectar el futuro de la máxima categoría, éstas deberían de por lo menos exponerlas a los pilotos que participan en el serial. Para 2018 tomarán parte cuatro campeones del mundo con la experiencia necesaria para proponer y de esta manera responsabilizan a los pilotos y no a un ejecutivo que opera desde una oficina.

Espero que lo acontecido en Abu Dhabi el fin de semana no sea un vistazo a lo que podría ser la próxima temporada, no creo que un quinto año consecutivo dominado por Mercedes beneficie a la categoría. Ferrari tiene que encontrar las razones por las cuales fueron tan inconsistentes durante 2017 y Red Bull tiene que solucionar sus problemas de fiabilidad.

El invierno es largo para la Fórmula Uno, así que hay tiempo para que las circunstancias cambien y espero lo hagan.

Preguntas y comentarios @desdepista