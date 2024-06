Desempeño de Charros de LMB pone en predicamento a Charros de LMP

Para nada es dudable el prestigio de la franquicia de Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en nuestro país durante la época de otoño-invierno, y estando ya próxima la campaña 2024-2025 que inicia en octubre, es de esperar que no se contamine con el paso tan poco claro, tan escasamente exitoso que ha venido teniendo Charros de Jalisco en esta, su nueva etapa en el béisbol de verano, la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), en la que ha transitado entre duros tropiezos y descalabros que lo colocan en una situación de riesgo frente a su aspiración de llegar a playoffs.

En la Liga del Pacífico, una liga recia en la que descollan muchos valores, buenos prospectos, y a la cual acuden también interesantes peloteros ya formados con experiencia ligamayorista e incluso con activa militancia en la gran carpa, el equipo jalisciense ha logrado en su retorno a este circuito dos campeonatos y un subcampeonato, y salvo en contadas ocasiones en que han tenido fracaso, quedando fuera de playoffs o eliminados en el corto lapso, la mayoría de los años ha sido etiquetado como exitoso, pero sobre todo atractivo para los aficionados al deporte rey.

La franquicia de Charros no sólo ha sido atrayente para el público local, sino también para muchos aficionados que, viviendo en esta región jalisciense, pero con raíces en otros lares del pacífico mexicano donde existe una gran prosapia beisbolera, tales plazas de la liga como Sinaloa, Sonora, Baja California, es sin duda un referente, sin embargo, Charros no ha logrado captar su interés en lo que va del certamen veraniego, seguramente en razón de un deficiente e inestable desempeño.

Hay que recordar que el conjunto de Mariachis de Guadalajara vino a irrumpir al escenario de la Liga Mexicana como franquicia de expansión hace algunas pocas temporadas y que inició a tambor batiente, pero después, tras haber logrado ser finalista en la zona norte, no contaron con la asistencia de los fanáticos al Parque de Pelota pese al enorme esfuerzo de sus directivos y por problemas extradeportivos se debió entregar la franquicia a Charros de Jalisco, y cumplieron un esquema de usar la misma marca Charros durante todo el año, es decir, Charros de invierno y Charros de verano.

El tema es que el conjunto de verano, ya lo dijimos y lo reiteramos, no ha logrado tener la consistencia, la solidez y no porque le falte capacidad en peloteros que cubren las líneas defensivas, y además siendo un equipo muy poderoso a la ofensiva, sino porque se ha dicho y se reitera, no ha logrado encontrar la fórmula para tener un staff de pitcheo sólido; no ha podido consolidar un cuerpo de abridores de confianza, relevistas intermedios y en ocasiones se han perdido cotejos, se han dejado ir victorias por falta de atingencia o de capacidad o de suerte incluso por parte de quien prepara el cierre y por el cerrador mismo de varios cotejos.

Lo preocupante es que Charros está ahí en el octavo sitio de la tabla general de posiciones, con pocas posibilidades de remontar cuando falta ya alrededor de poco más de la mitad de la segunda parte de la campaña y como sabemos califican a la postemporada solamente seis de cada zona.

Charros está en el antepenúltimo lugar en la zona norte, se ha alejado varios cotejos de su más cercano referente para obtener el sexto lugar y pues a menos que haga un esfuerzo importantísimo, debe ser una última posibilidad para fortalecer el pitcheo, pues va a ser complicado, si bien es cierto que el equipo obtiene victorias y da resultados a veces hasta paleando, también lo es que recibe palizas y pierde y a veces deja victorias que tenía aseguradas y esto se refleja también en el bajo interés del público por apoyar.

Ojalá alcance el tiempo para el anhelado repunte y se logre la calificación a playoffs, que seguramente traería de vuelta al público al estadio Panamericano y prepararía el terreno para una temporada con fanaticada en el graderío para cuando los Charros de la Liga del Pacífico entren en acción.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1