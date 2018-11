Desdén a la pobreza

Casi todos los políticos prometen erradicarla y, sin embargo, allí está sólida y sin que la muevan de su lugar en la sociedad. Parece que llegó para quedarse y no vamos a poder deshacernos de ella.

Es evidente que sólo unos cuantos místicos la desean y la mayoría le huye porque representa el fracaso, el sufrimiento y la derrota.

La lucha contra la pobreza ha fracasado en la mayoría de las épocas. Hoy ya nos conformamos con tratar de vencer a la miseria, que es el extremo más indeseable e inhumano.

¿Por qué existe a pesar de tanto progreso y sobre todo de reflejar todo lo que no le agrada a la humanidad, como el hambre, la suciedad, la ignorancia, la enfermedad, la incultura, las limitaciones y en fin todo lo desagradable de la vida?

Reflexionemos algunos puntos:

- La pobreza es una condición irrenunciable en nuestra naturaleza humana y social.

- No hay progreso, si no hay rezago.

- ¿Si aspiramos a la igualdad, será que todos seremos pobres y no ricos?

- ¿Para que existan ricos se necesitan de los pobres que los sostengan?

- ¿Vivimos en un mundo en donde el mal y la pobreza triunfan y no se erradican?

- ¿Los ricos siempre van a gobernar a los pobres?

- Es más fácil vivir de los pobres que tratar de erradicar su condición.

- Como los pobres siempre quieren salir de su situación, quien les prometa y de esperanza de lograrlo los convierte en súbditos incondicionales.

- ¿Las democracias actuales aprovechan la ignorancia de las masas para alcanzar el triunfo electoral, prometiendo utopías?

- ¿Más que discriminación racial o religiosa, estamos viviendo una era de discriminación a los pobres y por eso la aporofobia?

- ¿Los ricos quisieran vivir en un mundo sin pobres porque afean el escenario, tal y como lo señala Michy vainilla en sus videos? Parodias que, por cierto, dicen muchas terribles verdades de lo que muchos ricos si se creen y piensan en su petulante superioridad.

- ¿Vivimos en un mundo de múltiples dualidades y el de sentirse superior a los pobres es parte de ellas?

- ¿El cristianismo pregona que el Salvador dejó todas sus riquezas celestiales para hacerse pobre entre nosotros, porque no vino a erradicarla sino a mostrarnos que la verdadera riqueza está en la caridad y el amor y que esa es la llave para ingresar al paraíso eterno?

En el optimismo de nuestra reflexiones hemos de seguir luchando por erradicar la miseria, sin duda alguna, como también disminuir la brecha entre ricos y pobres y sobre todo aumentar la educación y cultura de los ricos, para que la caridad, el altruismo, la vanidad y el egoísmo no sigan lacerando la dignidad de los pobres con actitudes de desdén y rechazo.

Necesitamos incrementar los esfuerzos para abatir la ignorancia que inunda igual a ricos y pobres. Y fomentar la lectura y el estudio. Que los libros y el conocimiento estén al alcance de todos.