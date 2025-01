Desabasto de gas

Las lecciones económicas de finales del siglo XX no parecen haberse aprendido al tiempo que ingresamos a la segunda parte de la tercera década del siglo XXI. El colapso de la Unión Soviética fue, en muchos sentidos, resultado de la incapacidad del modelo de centralización económica en la que el Estado controlaba los precios de las mercancías y servicios.

El fin de la URSS hizo que varias naciones del mundo tomaran nota de que los mercados son sistemas de información económica que parten de la realidad de los intercambios entre productores y consumidores. Se entendió que es la interacción entre estos lo que determina los precios y no la imposición de una autoridad central. Pero hoy parece que en nuestro país regresamos a una especie de amnesia.

Por muchos años se pensó que en México se podría establecer un modelo en el que los precios de algunas mercancías se podrían establecer centralmente. El resultado fue una combinación de hiperinflación, crisis económica y descontento social.

Recientemente hemos sido testigos de otro episodio donde las distorsiones artificiales del mercado de gas LP empiezan a generar la escasez de este producto, indispensable para millones de familias mexicanas, especialmente en el Invierno.

Conocemos la historia. A fines del año pasado el gas LP comenzó a faltar en Estados como Oaxaca y Puebla. Igualmente, debido a que los precios artificialmente impuestos hicieron que bajara dramáticamente el valor de sus productos, el gremio gasero amenazó con irse a paro nacional debido a la falta de un margen operativo indispensable, ya que el precio oficial fijado por el Gobierno no les genera el flujo operativo para la distribución domiciliaria. Ya antes, en 2021, se habían ido a paro los gaseros de al menos nueve Estados del país por la misma razón.

Pretendiendo que la variación de los precios internacionales del gas no afectan los precios del gas doméstico, el Gobierno mexicano está propiciando la falta de abastecimiento del gas LP, especialmente en las zonas donde la molécula proviene de mercados y fuentes internacionales.

Cuando se le habla del tema, la Presidenta de México argumenta que los empresarios están presionando a la Secretaría de Energía para que libere los precios del gas LP, pero que ella no lo permitirá, pues los mexicanos tienen derecho a un precio justo. En realidad, los empresarios no han estado más que pidiendo que el Gobierno actúe con racionalidad económica, incluso aplicando a la letra los decretos en vigor que se pusieron en vigor en el Gobierno del ex presidente López Obrador.

Por ello, para evitar la inviabilidad económica de la distribución que se traduzca en desabasto, es impostergable, como medida urgente y de corto plazo, que se actualicen los precios respetando las fórmulas que se definieron en el decreto emitido por el obradorismo. Solo así será posible evitar un inminente problema de desabasto en diversos lugares del país, puesto que la fijación arbitraria del precio controlado, sin apego a la fórmula oficial, está llevando al borde de la quiebra operativa a varias empresas distribuidoras de gas.

Las autoridades hacendarias deben dejar de posponer la problemática y hacer una revisión técnica y seria de los costos reales que implica para los operadores la distribución del gas natural, permitiendo que la importante función de compra al por mayor e importación que realizan los distribuidores pueda mantenerse con viabilidad económica, pues de otras forma, más temprano que tarde, las empresas que distribuyen gas LP no podrán mantenerse operando. Y en ese escenario, lo que sigue es el desabasto y la molestia social.