Democracia progresista

Así tituló su libro el ING. Cuauhtémoc Cárdenas con el fin de plantearse una visión del futuro para México. “Todo sistema de Gobierno es un laboratorio en el que la soberanía del pueblo prepara el desarrollo de su vida futura” Lázaro Cárdenas (1938)

En este trabajo se propone presentar: “hacia dónde debería evolucionar el país en el futuro inmediato, para dar cumplimiento y satisfacción a los objetivos de la Revolución Mexicana” señala Cárdenas. “Hay corrupción, entreguismo, retrocesos sociales, económicos y políticos en estas cuatro últimas décadas”. Algo hay que hacer en el presente actual para despertar un debate e intentar mejorar el presente de una manera más integral y así tener un futuro de progreso y bienestar. Son ideas que tienen como punto de partida nuestra historia y la vocación democrática que ha caracterizado los movimientos sociales que han hecho posible el México que hoy tenemos. Si de algo tiene certeza el ex gobernador de Michoacán, es que: “al interés individual habrá que anteponer el colectivo”. Un punto de partida muy importante para comprender que los caprichos de las personas no deben estar por encima de una democracia participativa. Sobre todo, ir con una visión de erradicar los “privilegios injustos o mal habidos”. Pero tenemos que ir mejorando y perfeccionando nuestra democracia y acabar con el “deterioro y empantanamiento actual”. Cárdenas se siente muy convencido “de que la Revolución Mexicana se trazó como objetivo edificar una nación y un pueblo democrático”. La Revolución Mexicana está viva y hoy ha “evolucionado a dar prioridad a la lucha por la igualdad en su más amplio sentido, por los derechos de la gente y en contra de la violencia y la inseguridad”. Es un tema de libertad y no de sumisión ni de imposición.

En el documento de México colectivo, en el que participó activamente el ING. Cárdenas se puede leer esta importante necesidad por un México mejor:

“Sabemos que es tiempo de sanar heridas y apaciguar los ánimos, de mirar el futuro con entusiasmo y generosidad, con decisión y firmeza para construir un México mejor. Es tiempo de atrevernos a lo extraordinario y hacerlo orden de todos los días, de civilizar el futuro e impedir su clausura. La división debe cesar. México debe ser uno, plural y solidario. Estamos conscientes de lo que hace falta: seguridad, paz y certidumbre, inversión, empleo formal y digno, salario remunerador, desarrollo, salud, nutrición, educación, servicios, bienes y apoyos en seguridad social, justicia, transparencia, rendición de cuentas, verdadero combate a la corrupción y a la impunidad. Por sobre todo, compromiso con la verdad, la democracia y las condiciones de vida digna”. Esperamos que este empeño por un México que hoy sane, será mejor para un futuro más alentador.