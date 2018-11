Del Paso no alcanzó a tener Noticias de su México

El lamentable fallecimiento del gran tapatío por adopción, Fernando del Paso, coincidió ayer con la presentación del tan esperado Plan Nacional de Paz y Seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, autollamado de la Cuarta Transformación.

Uno de los más grandes escritores mexicanos del Siglo XX, cuya primera novela José Trigo le hizo ganar el Premio Villaurrutia en 1966 y le valió que el jalisciense Juan José Arreola afirmara que Del Paso era el segundo mejor escritor mexicano de todos los tiempos luego de Sor Juan Inés de la Cruz, murió unas horas antes de que el equipo de López Obrador diera a conocer la estrategia, con la que aseguran, devolverán la paz y la tranquilidad a los mexicanos.

Al autor de Noticias del Imperio (1987) le hubiera encantado conocer y evaluar esta noticia porque la inseguridad en la que estaba sumido México le preocupaba mucho, al grado que aprovechó el discurso que dio el 23 de abril de 2016 en la Universidad de Alcalá de Henares, cuando recibió el Premio Cervantes de Literatura 2015, no sólo para expresar su orgullo de haber nacido mexicano y hablar y escribir en castellano, sino para denunciar la crisis de violencia por la que atravesaba el país.

“Las cosas no han cambiado en México sino para empeorar, continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, las discriminaciones, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo. Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza, pues bien me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional....”, dijo en España.

Tuve el privilegio de entrevistar al maestro Del Paso en su casa de la Colonia La Calma en noviembre de 2015, días después de enterarse de que se convertiría en el sexto escritor mexicano en recibir el Cervantes, el reconocimiento más importante en lengua castellana, considerado el Nobel de las Letras Hispanas, ahí también me expresó su preocupación por la crisis de severa violencia que padecían los mexicanos.

“La raíz de los problemas es la desigualdad” me dijo, para luego criticar a nuestra clase política y gubernamental por dedicar “más tiempo a hacerse más ricos y poderosos”, mientras México “se llena de odio, de pobreza, de narcotráfico”.

Al también creador de “Palinuro de México” (1977), cuyo primer libro que leyó a los ocho años fue el de “Las Mil y una Noches” versión censurada, ya que decía, no contenía “las cosas divertidas como los incestos y las sodomías”, le hubiera hecho sentido escuchar el planteamiento que la base de la estrategia morenista para combatir la inseguridad y la violencia será la lucha contra la corrupción.

Me quedo con la duda de lo que hubiera pensado de que la apuesta principal de AMLO sea la creación de una Guardia Nacional, y si está vez se cumplirá la promesa que ya hizo Calderón y Peña Nieto sin poder lograrlo. Ojalá que así sea para que le lleguen al Maestro buenas noticias de su México esté donde esté.