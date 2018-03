De vuelta competitivo

Tiger Woods tomará el campo para la tercera ronda del Valspar Championship en Florida empatado en la segunda posición y a sólo dos golpes del líder.

Después de incontables lesiones y problemas personales, el regreso al golf competitivo de Woods era sólo probable aun para sus aficionados, pero esta semana ha demostrado el hambre y carácter necesarios para regresar a la senda del triunfo.

Creo que Tiger reconoce que la condición física que tuvo hace una década ya no es la misma, pero con un golf inteligente ha logrado sortear los problemas dentro del campo y se mantiene en contención por el título. En circunstancias completamente diferentes a las de Tiger, Jordan Spieth y Rory McIlroy sufrieron sobre la cancha y ambos descansan este fin de semana tras no pasar el corte.

Jordan, respetado por su juego con el putter, falló claras oportunidades de embocar birdies y admite que algo no está bien con su juego corto; será la primera ocasión que el ganador del torneo en 2016 no esté presente el resto del certamen desde que lo compitió por primera vez en 2014. Por su parte, Rory no tuvo puntería con sus tiros de salida y apenas atinó 14 de 26 fairways.

La suerte no cambia para el novato Corey Conners, que se mantiene en el liderato después de una tarjeta de dos abajo de par. El canadiense no ha mostrado señales de presión y continúa desplegando un juego mucho más maduro del que podríamos esperar, y si logra mantener el juego sólido y calmado podría bien levantar su primer trofeo dentro del circuito en una competencia que no debió haber jugado.

El torneo perdió a dos de sus principales estrellas, pero creo que el mundo que sigue de cerca el deporte está apostando y observando lo que podría ser el retorno de uno de los hijos pródigos del golf.

