“De la circulación de libros”

Una de las cosas que más me ha llamado la atención toda mi vida, es el descubrir cuál es el misterio que se da para que circulen los libros, y alguna vez escuché decir a Gabriel García Márquez que antes de “Cien años de soledad”, sus ediciones eran de mil libros, que sí se vendían, pero que no ampliaban sus tirajes o no pasaban de la primera edición. Yo tengo mil cosas escritas de diversas calidades y hay amigos que me insisten en que las autopublique, lo que en mi caso no me gusta, porque yo creo que la Virgen de Zapopan no paga sus cohetes, de manera que los libros que he publicado ha sido por parte de editores valientes, pero que sí los han podido colocar, cuando menos yo no puedo conseguir muchos de ellos, por lo que creo que sí se vendieron o regalaron.

Cuento lo anterior porque tuve la oportunidad de leer un par de libros que me gustaron mucho pero que no sé ni dónde se consiguen ni con quién compartir las emociones que me causó su lectura. Uno de ellos es una novela llamada “Ajijic”, recién publicado por Página Seis Editorial y escrita por mi amigo Patricio Fernández Cortina, que me resultó un gratísimo texto para leer, descubriendo que su autor es un excelente narrador, además de crear personajes bien estructurados y con muy interesante narrativa. Si bien reconozco que no tengo las cualidades para apreciar la musicalidad que describe en la obra, pero que estoy seguro que para quienes encuentren el libro, no se arrepentirán de adquirirlo.

Por otra parte, del sello del Consejo Municipal de Cronistas de Lagos de Moreno A. C., leí un escrito acerca de la Unión de San Antonio -debo confesar que me gusta más su antiguo nombre de Pueblo de Adobes-, escrito por Edna María Orozco y por mi estimado amigo y notario, don Alfredo Moreno González, que con toda acuciosidad narra desde los orígenes de dicho pueblo, en los meros Altos de Jalisco y su historia, desde la independencia. Debo decir que yo hace muchos años conocí y admiré dicha población gracias a otro libro sobre el tema, escrito por el Dr. Mariano González Leal, lo que me hizo ir y ver que en la plaza de dicha población hay cuatro maravillosos árboles a cuya sombra es muy grato acogerse. “Y en Unión de san Antonio, Estudio de un pueblo jalisciense” se cuenta la historia de las mujeres y hombres ahí nacidos, entre los que se cuentan el actor José Elías Moreno, clásico en la época del cine de oro del cine mexicano y que, aparte, como buen tragón que soy, me hizo recordar unos quesos de maravilla que ahí se fabricaban, que estaban tan buenos que permanecen en el recuerdo del paladar, si es que éste tiene memoria.

No sé dónde puedan adquirirse este par de libros pero creo que si mi solitario lector se los encuentra, de seguro que los gozará como los he gozado yo.

@enrigue_zuloaga