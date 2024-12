De aranceles amenazantes a apoderamiento del territorio

“Éramos muchos y parió la abuela”, dice un dicho de los españoles (no del rey, porque estamos enojados con él, ya que no ha pedido perdón y porque está dando asilo a los expresidentes que tienen con queso, porque los jodidos se quedan a llorar que un expresidente, con pensión armada hasta los dientes, les quitó la suya). Pero, como si nos faltara algo, el vecino pelos de elote (que ese sí debería pedirnos perdón por lo que se llevaron) ha decidido nada menos que anexarse a los vecinos. Éste agarra parejo y pretende anexarse como estado a Canadá, que yo creo pasaría a ser el estado más rico de la unión, y a nuestro hermoso país, que sería el más pobre en lo económico, pero qué tal culturalmente…

Y es obvio que quieran anexarse el país: ya vieron que tenemos el aeropuerto más bello del mundo y que, además, sirve tlayudas de comer. Tenemos el Tren Maya rodeado de museos, que a mí me queda muy lejos, pero dicen que no caben los turistas que quieren entrar y no hallan boletos, dado el éxito que ha tenido el aparato y los museos. Y somos tan, pero tan buenas gentes, que desde 8,000 pesos en adelante, desde el premiado AIFA consiguen boletos para el tren, considerado la obra más grande del mundo después de la muralla china. Y, a propósito de chinacates, también les atrae que, gracias a que la Marina tiene las aduanas, cualquier producto chino, quepa o no quepa por el puente, pasa. Y, como si fuera poco, una revista americana ha designado a Claudita algo así como miss universo o algo parecido. Dígame, ¿si no le parece atractivo?

A mí me aterra y no estoy de acuerdo en volvernos gringos, digo, porque espero que Trump no pretenda quedarse con el terreno desocupado y nos vaya a querer deportar, que no lo dudo.

Y me acordé de una canción que alguna vez escuché, que dice:

“Oigan el nuevo corrido / sin echarme tres respingos / de cómo los mexicanos / nos tamos volviendo gringos.

Weclon se llama la fonda / y al maistro le dicen mister / para pedirte a tu hermana / te dicen give me your sister”.

Y así seguía, pero ya no me acuerdo.

Pues yo no quiero, porque lo único que sé de inglés es decir: yes, I will, y dicho con acento aprendido en el Tomato Field University, o sea, en las piscas, lo que creo no es muy conveniente. Y estaríamos amenazados con deportaciones, por lo que ya Claudita le mandó al mas si osare y creo que lo asustó nuestro glorioso ejército civil, porque no es militar, ya que la comandanta así lo dijo: es civil, y nuestra máxima defensa es que los gringos no sabrían qué hacer con quinientos tribunos que tenemos en el Congreso y no los quieren ni regalados, porque si los de allá son dañinos, los nuestros son inenarrables.

