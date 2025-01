De allá fuerza bruta y acá pánico, cabeza fría y movimiento lento

Resulta imposible no mencionar al nuevo presidento de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, que a simple vista parece ser el presidento más dañero que ha habido en dicho país, apoyado por muchísima gente; sí, tal como pasó aquí y está pasando con el presidento López Obrador quien, cumpliendo su palabra, no aparece, pero que yo creo -sin base alguna, pero por simple sentido común- que no debe ser fácil dejar un departamento como el que tenía y, dado que Claudita lo quiere mucho, pues ahí debe de estar, y la segunda la presidenta más querida y admirada de este y otros planetas cercanos. Pues al gringo no sé qué demonios le hizo un mexicano, que nos aborrece y nos desea todos los males y quiere expulsar a cuanto mexicano pobre se encuentre (los ricos merecen otro trato), bueno, hasta el nombre del golfo quiere cambiar.

Ante tales ataques, creo, la Presidenta, muy educadita ella de allá y su corte cercana de barberos, porque dicho en buen cristiano el gabinete no deja de ser una bola de barberos capaces de hacer cualquier cosa con tal de no perder el hueso, es tanto que una secre de no sé qué, sin darse cuenta, fue a una boda de unos amigos pensando que era un cocktail internacional, decidieron, después de tener un ataque de pánico, tener la cabeza fría y con toda la lentitud que el caso requiere, hacer un programa para que lleven a los migrantes mexicanos expulsados de gringolandia al Seguro, donde seguro no hay medicinas para que los revisen y les darán su Tarjeta de Bienestar con dos mil machacantes, muy útiles pa’ sus gastos, de ahí les dan la bendición y que Dios les ayude; ahora que si los expulsados son de otro país, les bastará con la bendición.

Debo decir que a mí me impresiona que la Presidenta es la nieta de extranjeros más nacional que conozco, es más, le interesan hasta las mujeres (los hombres no) pertenecientes a los pueblos originarios y yo no sé si habla en búlgaro, pero en náhuatl sí se lanza cuando menos con frases de cortesía. Pero no es pareja, porque se ha hecho tonta en pedir a los jerarcas tlaxcaltecas que se disculpen por haberse aliado con los españoles en su lucha contra los aztecas, se nota que son cuatachos del rey de España, quien tampoco pidió nuevamente perdón por los daños causados en la Conquista y, si fuera poco, con los malditos austriacos, que tampoco nos quisieron devolver el penacho de Moctezuma, que tan bien se le hubiera visto al anterior presidente, porque Claudita está muy delgadita y el penacho le queda grande.

Ahora la van a criticar, porque lo cierto es que haga lo que haga no queda bien con la bola de criticones, pagados por los endemoniados conservadores que de todo se apropian.