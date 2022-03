De agentes viales y cómo opera la corrupción

"Ya está arriba de la plataforma, ahora sí que usted arréglese con el de la grúa", le dice el policía vial a Guillermo, quien se estacionó en sentido contrario en una calle de la colonia Providencia, en Guadalajara un fin de semana que salió con sus amigos a un bar.

Guillermo argumentó que no se podían llevar el carro porque él estaba presente y pidió que lo bajaran de la plataforma y lo multaran de acuerdo con la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, cargo de 481 pesos que establece el retiro del vehículo, pero el agente se negó y se fue. "Así es el operativo, arréglelo con el de la grúa", le dijo mientras le daba la espalda camino a su patrulla.

El chofer le dijo entonces que no importaba, que "con que le diera los 400 pesos del servicio" lo bajaba, pero que tenían que irse cuadras más adelante. Guillermo accedió, le dio dos billetes de 200, se adelantaron dos calles y listo: Memo regresó y lo estacionó de nuevo, esta vez en el sentido de la vía. Tanto la grúa como el agente vial en su camioneta se fueron por la siguiente “víctima”.

Guillermo no denunció porque sabía que había accedido al soborno, como la multa tenía casi el mismo costo de lo que le pidieron, prefirió evitarse la burocracia y darles el dinero en ese momento, ni siquiera le dieron algún recibo.

La historia es la misma, todos los días, en distintos puntos de la ciudad. Si te engancha la cadena de la grúa, que colocan más rápido que mecánicos de la Fórmula 1, no hay marcha atrás. En Chapalita la cuota asciende a los 700 pesos (o más) porque es mayor el poder adquisitivo. Generalmente los recogen de aceras cercanas a la Glorieta o a la avenida Tepeyac, pero tras el pago les piden que los alcancen dos o tres cuadras del sitio donde los levantaron.

"Te asustas ya cuando ves a un policía vial", dijo ayer el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, mientras expresaba su inconformidad por la falta de agentes viales en la ciudad. Pareciera que en lugar de infundir respeto, cuando uno los ve es porque va a tener que desembolsar un bonito billete para librarlos, o que va a tener que ir a sacar dinero al cajero, como pidieron dos policías viales vinculados a proceso tras ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción ante la denuncia de una ciudadana.

¿Por qué permitimos que esto suceda? En primer lugar, por no conocer las leyes, por no saber qué sí o qué no se puede hacer cuando uno está al volante, por no saber qué sí o qué no puede hacer un policía vial (o en general cualquier autoridad), porque pensamos que "por una vez que nos estacionemos en un lugar prohibido, porque solo van a ser cinco minutitos", no va a pasar nada, y porque cuando pasa, no se está dispuesto a pagar por el error.

La mayoría de los automovilistas que acceden a pagar lo que "el de la grúa", por instrucción del Policía Vial pidió, suelen ser personas que deben multas, que no han pagado el refrendo, o que tienen otras anomalías que saben, si terminan en el corralón, les saldrá más caro pagar, según admitió un agente vial consultado.

Si queremos que la corrupción acabe, ¿por qué no empezamos nosotros a hacer bien las cosas? ¿Por qué no cumplimos la ley, estamos al pendiente de los pagos, respetamos el semáforo, la vuelta prohibida, la línea amarilla, para evitar que los agentes viales tengan las herramientas para extorsionar o chantajear?

Queremos que la corrupción acabe, pero para ello debemos empezar nosotros con acciones pequeñas, no metiéndose a la final, no sobornando ni aceptando la mordida, porque si la gente no accediera “a darle para los refrescos”, seguramente se hubiera dejado de hacer hace años y muy probablemente viviríamos en un lugar donde los agentes viales salen a las calles a hacer su trabajo por una ciudad más ordenada.