El Presidente López Obrador (AMLO) ayer por la mañana dijo estar “...feliz, feliz, feliz”. En la mañanera apareció fresco y sonriente, pero dentro de sí mismo debe estar molesto por una parte y preocupado por otra. Molesto por la pérdida de posición en el Cámara, por no obtener todas las gubernaturas que se buscaban -aunque ganaron más de las que vaticinaban en las encuestas- y por los descalabros en las alcaldías en la Ciudad de México. Y preocupado por la notable cantidad de votantes que en esta elección le dieron la espalda a Morena.

Aunque minimizó los resultados de la elección para su partido -aunque nadie ganó todo y nadie perdió todo- es obvio que le afectó y le pegó en el orgullo. La interpretación que le dio al proceso electoral no coincide con una realidad. Si en la elección del 2018 por Morena votaron poco más de 30 millones de votos, el domingo apenas consiguió -más o menos- solo el 50 por ciento. Una de las conclusiones podría ser que el proyecto de gobierno de López Obrador perdió fuerza y que se le envió un mensaje de rechazo a que exista un poder absoluto en el país. Y aunque la oposición -en general- mostró recuperación en el consenso y preferencia de los ciudadanos, aún no muestra el peso que pudiera tener, al carecer de un proyecto conjunto de nación que haga contrapeso a la propuesta gubernamental.

Lo establecido por López Obrador en la mañanera sobre la nueva configuración que tendrá la Cámara -donde se perderá el poder de decisión de Morena como venía sucediendo- nos demuestra ahora cuál es su único interés, la disposición y manejo del presupuesto, del que dijo se continuará aplicando para beneficio de las clases sociales.

Preocupante por demás decirlo, es que el Presidente no entiende el mensaje enviado por los ciudadanos en las urnas y carente de recursos o argumentos de propuesta de gobierno amenaza, “Vamos a seguir polemizando, sacudiendo conciencias, zarandeando para que se despierte, se entienda...”.

El mismo López Obrador lo dijo, “...el pueblo es sabio, no es ignorante”. Y así lo está demostrando con su participación y decisión en la boleta electoral. Debe de entender el Presidente que hubo un castigo electoral a su proyecto de gobierno, que hoy debe de dialogar y no imponer, que no puede seguir descalificando a instituciones como el Instituto Federal Electoral (IFE) -que demostró su capacidad y eficiencia y el motivo para el que fue creado- y que debe aprender a gobernador dentro de una sociedad plural como lo es México.

Para AMLO la prueba de la elección debió haber sido un trago amargo. Hoy tiene otra prueba, cuando reciba la visita de la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Ella no vendrá a felicitarlo o a ofrecer respaldo a Morena y su proyecto de gobierno. Viene a otra cosa. A poner los puntos sobre las íes en los problemas bilaterales, solicitar la ayuda que se requiere en necesidades mutuas y aclarar dudas -si es que las hay- en la relación de vecinos. Lo único que se espera, es que la reunión no sea otro trago amargo para López Obrador. ¿Usted, qué opina?.

