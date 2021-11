Cumbre CELAC 2021

Desde Simón Bolívar no había surgido ningún gobernante latinoamericano que se haya distinguido por mejorar el avance en la coordinación de los Estados Latinoamericanos y del Caribe. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeña (CELAC) es un organismo que avanza en ese sentido.

La CELAC tiene su inicio en el año de 2010 en la reunión cumbre de América Latina y del Caribe efectuada en la Riviera Maya. Es un organismo intergubernamental integrado por los gobernantes de los países de América Latina y del Caribe, con la finalidad de crear una organización que agrupe a todos los Estados de América Latina y El Caribe para avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural para el bienestar y mejorar la calidad de vida, el crecimiento económico y promover el desarrollo independiente y sostenible, sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social.

Los principios de la CELAC son: el respeto al derecho internacional y la igualdad soberana de los Estados, el no uso de la amenaza y la fuerza, la democracia; el respeto a los derechos humanos; el respeto del medio ambiente.

Los pilares en que se sostiene son: el ambiental, el económico y social del desarrollo sostenible; la cooperación internacional para la unidad e integración de los Estados de América Latina y del Caribe y un diálogo permanente que promueva la paz y la seguridad regionales. La solidaridad, la inclusión social, la equidad e igualdad de oportunidades, la complementariedad, la flexibilidad, la participación voluntaria, la pluralidad y la diversidad.

La comunidad la integran 33 países y la intención a mediano plazo es la de seguir el ejemplo de la Unión Europea que ha traído beneficios económicos y sociales a todos sus miembros.

La XXI Reunión de Cancilleres de la CELAC, se realizó el 24 de julio pasado en el Castillo de Chapultepec y la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se realizó el 18 de septiembre pasado en Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Entre los objetivos de la CELAC no se encuentra el de eliminar o por lo menos disminuir la emigración aunque si se mejoran las condiciones económicas y sociales se disminuirá la cantidad de emigrantes, lo cual sería un efecto colateral y no un fin principal como debía de ser.

Debe tomarse en consideración que nuestro Presidente no está de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) porque considera que es un organismo manipulado por Estados Unidos para beneficio de sus intereses particulares y en el CELAC no tendría ninguna injerencia por no ser un país latinoamericano.

A Estados Unidos le conviene el fortalecimiento de la CELAC porque disminuiría el problema de la emigración, al mejorar las condiciones de vida de los países latinoamericanos. Pero la política norteamericana está basada en intereses económicos sobre cualesquiera otros. Creo que como miembros no tendrán lugar, pero tal vez los inviten como simples observadores.

luisjcardenas2@hotmail.com