Cuidemos el agua

Acabamos de pasar el día del agua, una fecha para recapacitar y empeñarnos por preservar éste líquido tan importante para el planeta y nuestra vida.

Por un principio básico, necesitamos tener una clara y responsable consciencia de no desperdiciarla. Cosa, que aún muchas personas no lo entienden y siguen derrochando éste indispensable recurso. Ya sea, en no reparar las fugas de agua en casa o consumir más de 100 litros diarios de agua por persona en la vida diaria.

Continúa la equivocada idea de tener exceso de áreas verdes que obligan el riego constante, para que no se seque. Y sólo para que se vea bonito. Una idea que no hemos podido erradicar de nuestras costumbres y de la visión estética de nuestros jardines y parques.

La flora sigue siendo altamente demandante de agua y no hemos aún encontrado un mayor aprecio por las especies endémicas. Sembramos árboles que requieren más humedad y riego, que son de otras latitudes. Y debemos de darle prioridad a las especies locales, como son el zapote o la guayaba, por sólo dar un par de ejemplos.

A pesar de los señalamientos, las fugas de agua en las redes de suministro en la ciudad, se pueden reparar con mayor eficacia. Y evitar tanto lamentable desperdicio.

Siguen existiendo fallas en los equipos para el tratamiento de aguas residuales. Y muchos, en vez de reciclarla, la arrojan como si fuera un líquido que ya no sirve.

Se siguen dando permisos para desarrollos urbanos sin contar con la garantía del suministro de agua, más que a base de la extracción de pozos profundos.

A pesar de que existe una buena tecnología, no se fomentan y promueven las adecuadas captaciones de aguas pluviales. Incluso los reglamentos no lo facilitan.

Y quizá, uno de los aspectos más importantes, es que no hemos acabado por valorar el consumo adecuado de agua nutritiva. Seguimos consumiendo agua chatarra, que hidrata, pero no alimenta al cuerpo de los minerales necesarios y seguimos padeciendo de deshidratación.

Todos los días del año debemos de festejar y cuidar el agua que tenemos.