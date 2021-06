“Vengo de la cultura del esfuerzo y no del privilegio”

- Luis Donaldo Colosio Murrieta

La verdad de las cosas es que no me considero egoísta, ni rencoroso, y si me apresuran un poco, hasta puedo pasar por activista y luchador de algunas causas sociales -no todas, porque “el que mucho abarca, poco aprieta”- y aunque mis palabras y sentir pudieran ser calificadas como vituperio por aquello de “alabanza en boca propia es vituperio”, la libertad de expresión me permite compartirlo con ustedes, en el entendido de que habré de pasar por el escrutinio de quienes me conocen, ya sea personalmente, por habladas o por leídas…el caso es que me considero privilegiado por muchas razones, entre las que destaco el ser tapatío.

El transitar educativo me ha llevado por instituciones privadas, públicas y de nuevo privadas -en ese orden-, aunque aclaro que en la mayoría de los casos en que se tenía que pagar, lo hice en calidad de becario, lo cual implicó mantener un determinado promedio de aprovechamiento, que en no pocas ocasiones significaba un esfuerzo extra, mismo que al final siempre fue recompensado con el orgullo de sentir que no hacía quedar mal a los tapatíos, en medio de personas de otras capacidades, nacionalidades y/o regiones del país.

De la misma manera, desde que tuve edad para trabajar, lo he podido hacer, en lo que a mi me ha gustado y en lo que ha estado en mi capacidad y experiencia (no hubo necesidad de experimentar en un campo desconocido, con cargo al erario).

Que suerte de aquellos que tienen un papá que vive del erario público y de las generosas donaciones de empresarios y/o servidores públicos (mismos que luego reclaman el “pago de facturas”), aunque sea solamente durante los últimos cuarenta y tantos años, lo que hoy les vuelve a permitir gozar de la opulencia palaciega. No digo que haya sido fácil… dicen que eso de “comer sapos sin hacer gestos” es para personas con capacidades diferentes.

APUNTE

Afirman que tanto Octavio Paz como Salvador Dalí -personajes universales- coincidían en que la modestia sólo cabía en los pen…santes. Por supuesto que sería atrevido pretender equipararse a alguno de estos personajes, ni de ningún otro, pero son referencias que sirven para darse cuenta de que quien lucha por ser independiente y autosustentable, debe de esforzarse siempre para conseguirlo, y nunca dejar de perseguir el sueño de ayudar al más necesitado, de acuerdo a las pocas o muchas posibilidades con que se cuente, apartados de los discursos y fortalecido con las realidades del entorno…aunque les llamen clase medieros de lo pior -sic-.

Por lo pronto, como también afirmaba Luis Donaldo: “Veo a mi país con hambre y sed de justicia”…de nosotros depende continuar trabajando y esforzándonos, aunque le moleste al Presidente.

