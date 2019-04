"Cuaresmales"

En muchas ocasiones armamos discusiones de si determinado tiempo fue mejor que el actual o las ventajas de la modernidad, lo que no deja de ser pura plática porque ni se puede mantener el pasado como era, ni modificar el presente. Las cosas son como son y es inútil querer modificarlo, por tanto, aceptemos que así es la vida, el destino o las guías astrales y recordemos como eran las cosas y gocemos lo que vivimos.

Entonces he estado recordando algunas costumbres que se daban hace años en nuestra noble, leal y renegona ciudad durante la cuaresma, la cual no veré desde lo substancial, sino de costumbres.

Por aquellos años había la costumbre de comer todos los viernes del año de no comer carne y que yo recuerde no se sentía como sacrificio, así era y había una serie de alimentos sencillos y sabrosos, -no crea usted que eran menús muy sofisticados o alimentos exóticos- simplemente no se vendía carne y los puestos modificaban su tradicional oferta.

Las amas de casa ampliaban sus elecciones y abundaban las tortas de camarón con nopales y los chiles rellenos de queso o de frijoles, que los frijoles usted reconocerá conmigo es un regalo que la vida nos ha dado, en todas las casas los hacen diferentes y en casi todas son buenísimos y más acompañados de queso o de unas quesadillas.

También se acostumbraba que durante la cuaresma los fieles prometían no hacer algunos actos usuales como no fumar en esos días, no beber o no ir al cine...

Era un periodo en que se daban muchas costumbres singulares en los templos católicos, que eran mayoría, las figuras de santos se cubrían con unas telas moradas que provocaban un recogimiento, por lo diferente, no se tocaban campanas en las ceremonias, había una especie de matracas de madera; en aquel tiempo muchas ceremonias y ritos se celebraban en latín lo cual lo hacía tener una gran solemnidad; lo que no recuerdo claramente si había música en las ceremonias ordinarias.

Clásicos de esta época eran los ejercicios espirituales, que eran impartidos por muchos sacerdotes y a mi parecer los mejores eran los padres jesuitas cuyo santo fundador los concibió originalmente y tenían fama de ser muy preparados, era espectacular la primera sesión en la que predicaban sobre los novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria; varias veces llegué a pensar que calentaban el piso antes de la predica para hacerlo más efectivo.

Posteriormente las autoridades eclesiásticas decretaron una ekpirosis (bajarle al fuego) y se modificó el punto de vista de cómo celebrar esa temporada. También se acostumbraba que durante la cuaresma los fieles prometían no hacer algunos actos usuales como no fumar en esos días, no beber o no ir al cine, se decía entre la raza que las mejores películas llegaban a los cines en esta temporada.

En aquel tiempo no era muy común que la gente saliera de vacaciones, más bien lo hacían pocas familias, ricas por lo general. Pero el común de los mortales se preparaba de alguna forma para celebrar los días de la semana mayor, lo que de diversas formas se sigue conmemorando y si no me cree vaya al centro en la semana mayor.

