Cuando sobran temas

Cuando intento abordar una reflexión que oriente nuestra mente a niveles trascendentes, por encima de los que a diario nos hacen ver la vida al ras del piso, se me agolpan los temas y de pronto ya no sé cuál escoger como el más importante, ya que en la actualidad vivimos un caos que ciertamente en muchas ocasiones nos causa confusión y por momentos no sabemos hacia dónde dirigir la mirada u orientar nuestros pasos, o bien seguir la corriente sin escuchar ni mirar en qué dirección nos llevan los vientos que soplan.

El fin del mundo, es uno de los temas de los cuales ya he hablado en varias ocasiones, pero que sigue inquietándome, porque percibo que nuestro mundo va a pique y no porque tenga que acabarse, sino porque nos lo estamos acabando.

La “normalidad”, de la cual tanto se habla y se añora, es una anormalidad que progresivamente hemos ido creando y fomentando.

El progreso, que fue un sueño de generaciones pasadas, se nos revierte y en vez de ayudarnos a elevarnos y alzar el vuelo, poco a poco nos encadena y nos vuelve esclavos incondicionales de sus exigencias.

El cemento, es uno de los factores que desde hace tiempo me asombra por la forma en que destruye el equilibrio natural de nuestro planeta y cómo en algunas ciudades se vuelve un peso aplastante inexplicable. Cuando lleguemos a cubrir de cemento nuestro planeta, nos daremos cuenta del error.

La basura, es, a mi modo de ver, uno de los males que salieron de la mítica caja de Pandora que relataba la leyenda griega, cuando ésta tuvo la osadía de abrirla, por tal motivo se volvió una lucha desigual, lo mismo que la mugre, y los seres humanos no pueden con ella.

Lo desechable, es otro de nuestros males actuales que nos están devorando, pero esto ha sido creado por la nueva civilización del “usar y tirar” inventada para facilitar, en cierta forma, la actividad, pero esto se volvió como una serpiente vengativa y ahora nos está causando más problemas que beneficios y al tiempo que contamina este planeta –nuestra pequeña caniquita azul del universo- está tratando de devorarnos.

La tecnología y la economía, se presentan como grandes ventajas y al mismo tiempo nos causan males que no siempre percibimos su alcance. ¿Por qué nos obligan a cambiar lo que nos funciona bien? porque tenemos que consumir, por fuerza, lo que quieren vender, y así, sin darnos cuenta, lo que podría resolver nuestras carencias, va a las arcas de los que mueven los hilos.

La violencia y la paz. Temas tan antiguos como la historia misma, pero que a través de tantos años de civilización y de iluminación de la mente, no hemos aprendido nada, simplemente, porque no hemos querido hacer caso a las leyes superiores que no han estado del todo ausentes.

Hablar sobre cuestiones femeninas, sería algo sobre lo cual yo podría hablar, tal vez con muy poco fundamento, pero con bastante clarividencia, pero sin duda sería para lanzar una bomba de siete mechas y tengo bien claro que levantaría en mi contra un avispero…

La lectura, es un tema en el que he venido abundando desde que he tenido oportunidad de expresarme, y muchas personas que “han aprendido a leer con seriedad”, lo saben y lo expresan mucho mejor que yo…

Humanidad y Sociedad, y Espiritualidad, son los renglones que nos ayudarían a encontrar el camino para ser verdaderamente humanos y para encontrar un lugar social verdaderamente superior en la escala de los seres creados con los cuales convive en el universo del cual formamos parte y que nos circunda y nos envuelve.

Esto es algo de los temas que bullen en mi mente. Si tú puedes decirme algo al respecto, te agradezco. Y al mismo tiempo pido a Dios que nos ayude a elevar nuestro nivel de seres creados a su imagen.