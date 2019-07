Cuando AMLO se fue de Jalisco ya sin su súper delegado

Paradojas de la política, Carlos Lomelí Bolaños tuvo que anunciar su renuncia como delegado de los programas federales en Jalisco, justo antes de que su amigo el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniera con el sector privado de Jalisco y con el gobernador Enrique Alfaro, con quienes nunca pudo establecer una buena relación y que celebraron calladamente su salida.

Los hombres y mujeres del dinero de Jalisco nunca vieron como suyo a Lomelí pese a su muy notable éxito económico que obtuvo como comerciante de medicinas y que al final resultó el motivo de su caída. Así se lo hicieron notar el año pasado cuando no lo invitaron a una reunión que tuvieron aquí con Alfonso Romo, antes que AMLO tomara posesión y cuando ya se sabía que él sería el súper delegado en Jalisco. Tampoco fue requerido en la reunión de empresarios de Jalisco en Palacio Nacional el 26 de junio pasado, ni en la conclusión de esa reunión el viernes pasado en la Cámara de Comercio, cuando ya había renunciado, y donde el Presidente ratificó el apoyo a Jalisco en materia de seguridad, para la conclusión de la Línea 3 y el inicio de la Línea 4 del Tren Ligero, y para infraestructura hidráulica.

Aunque quiso ayudarlo por todos los medios, López Obrador no pudo sostener a su amigo y mecenas como delegado por el poco margen de acción que le dejó el propio Lomelí al negar que eran suyas cinco de las nueve empresas relacionadas con temas de salud que le documentó una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Especialmente en el caso de la empresa Abisalud a la que el propio Gobierno de la autollamada cuarta transformación y el Gobierno morenista de Veracruz ya le habían comprado medicinas por 164 millones de pesos. En Jalisco, Abisalud había sido ya denunciada por la presunta venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones.

El no haber aceptado lo evidente, y haber pensado que aún como delegado y parte del Gobierno de la 4T, tenía derecho de continuar con su actividad empresarial, como me lo dijo en una entrevista que le hice para televisión en julio de 2018, lo hizo caer en evidentes conflictos de interés que estaba a punto de sancionar la Secretaría de la Función Pública, a juzgar por lo que se publicó en las redes oficiales de esta dependencia casi inmediatamente después de que el propio Lomelí atribuyó a politiquerías los señalamientos en su contra. “En el gobierno de @lopezobrador_ no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la #4T. Los trabajos del equipo liderado por la secretaria @Irma_Sandoval dan otro fruto rumbo a la nueva ética pública”.

Por eso el gran pendiente con el que se fue el Presidente el viernes de Jalisco fue quién será el que sustituya como su súper delegado al empresario que siempre lo hizo fuerte en las buenas y en las malas.

