Cuadro y Jardines de Charros rumbo a la Campaña 2019-2020

Se acerca ya la pretemporada a ocurrir desde la última decena del actual septiembre y el consecuente inicio en octubre de la campaña 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito profesional beisbolero jugándose en nuestro país durante otoño-invierno y es interesante empezar a avistar cuál será la prospectiva de los Charros de Jalisco en busca de repetir en el éxito tras haberse coronado en la anterior temporada.

Ya que la primera base estará bien atendida tanto por Urrutia como por alternos que serían José ‘El Chapo’ Amador y Julián Ornelas, sin descartar como un elemento adicional para cubrir esa área a Alan Espinoza, que además de buen receptor no hace mal trabajo cubriendo la primera base, la atención está centrada en la tercera base ya que se sabe que por la intensa labor que ha venido desempeñando en la agenda ordinaria de la actual temporada 2019 y por lo que aún deberá esforzarse en la Postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) jugando para Sultanes de Monterrey, el destacado infielder mexicano Agustín Patrick Murillo Pineda reportará con Charros hasta ya avanzada la próxima campaña. No obstante debe preocupar que el titular indiscutible del cuidado defensivo en la tercera almohadilla en el roster de los campiranos albiazules no estará activado desde el inicio de la agenda regular, pues podría ocurrir algo similar a lo que sucedió en gran parte de la primera vuelta de la temporada anterior, que la novena jalisciense tuvo un gran hueco en esa delicada zona del cuadro, seguramente ya se habrá aprendido de la experiencia y tomado acciones al respecto la organización beisbolera albiazul.

Considerando que la receptoría está debidamente cubierta con la maestría en el mascoteo de Gabriel Alejandro Gutiérrez Beltrán acompañado de los jóvenes pero ya experimentados Erick Rodríguez, José Santiago Chávez y Jesús Alan Espinoza, que en la inicial estará desde el arranque de campaña el patilargo cubano Henry Urrutia, y que la segunda almohadilla estará siempre bien guarecida por el Capitán José Manuel ‘Manny’ Rodríguez Espinoza, así como el campo corto por Amadeo Zazueta Alarid, la preocupación debe estar en cubrir adecuadamente la antesala, no obstante considerarse la fortaleza de contar con el multiusos tapatío Alberto Carreón -que igual puede desempeñarse en la intermedia, las paradas cortas o la esquina caliente además del jardín-, de ahí que habrá que confiar en que los responsables del área deportiva de Charros, Raymundo Padilla y Roberto Castellón Yuen, estén haciendo ya su atinada labor para integrar a un pelotero capaz que en conjunto con Carreón pueda hacer bien la faena para sustituir temporalmente a Murillo y además darle fortaleza como soportes a las otras posiciones del cuadro, debiéndose advertir está contemplado se integre el infielder Misael Rivera de quien se expresan buenas referencias, además que podría perfectamente jugar en la tercera base el valioso Stephen Cardullo quien aunque lo conocemos por su buen trabajo en los jardines, es de visualizar que el dedicado pelotero importado tiene mucha experiencia jugando como infielder sin dejar de ver que el habilidoso pelotero cubano Dariel Álvarez tiene capacidad y experiencia jugando como infielder además de en las praderas.

Y hablando de la importante labor del patrullaje en los jardines, Charros tendrá además de a los importados Álvarez y Cardullo, al espigado Carlos Figueroa que ha estado en plan grande jugando para Diablos Rojos del Mexico en la LMB, sin dejar de observar que como se ha dicho, son considerados como buen soporte en los jardines los ya mencionados Julián Ornelas y Alberto Carreón, sin dejar de advertir que se espera la presencia del outfielder foráneo

Toda vez que Charros luce bien armado en cuanto a la defensiva en el cuadro y los jardines, análisis especial merecerá lo relativo al cuerpo de lanzadores así como a la fortaleza del equipo local para emprender la labor ofensiva, que serán aspectos torales en la búsqueda del bicampeonato.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1