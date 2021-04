Crítica incoherente

Es sorprendente la avalancha de críticas que desde los más diversos sectores se hacen cada día al gobierno federal, el fenómeno demuestra el poder y condición de los afectados y su capacidad para envolver a otros en su resentimiento. No es que la Federación esté siendo impecable, ningún gobierno lo ha sido, pero desde luego que sus híper críticos no le perdonan nada, pero la sorpresa mayor viene de las actuales campañas en que los representantes de los partidos más podridos se dan baños de pureza achacando al gobierno presente los grandes y perniciosos vicios que sus partidos consolidaron, y ahora se asustan y se promocionan como los nuevos salvadores, esos, que, de haber podido, ya habrían arruinado aún más al país. Cierto, es la crítica feroz de las elites, dolidas por la pérdida de privilegios, incapaces de comprender la miseria que produjeron para millones de mexicanos, y denigrando, por lo mismo, las acciones actuales que, sí están dando alivio a tantísima gente, algo que nunca había sucedido en este país.

ATALAYA

Actualidad del pensamiento griego

Por Sergio López Rivera

Quinientos años antes de Cristo, en la actual Grecia un pueblo en Ática integró lo que vendría a ser la capital cultural de toda Grecia, Atenas. Lo que se produjo entonces en materia de pensamiento y arte no ha sido nunca sobrepasado y difícilmente igualado, en Atenas había nacido una nueva civilización. Gracias a esa herencia cultural durante todos esos siglos, podemos considerarnos en Occidente, herederos directos de la Grecia Ateniense y por ello debemos profundizar en la vía por la cual lograron semejante claridad de pensamiento y afirmación en su arte. No existe escultura comparable a la griega ni construcciones más bellas; no hay escritos superiores, área en la que nos legaron obras maestras; Tucídides en historia, Heródoto en estudios sociológicos y narración de viajes, en epopeyas poéticas Homero y en tragedias Eurípides, Sófocles y Esquilo; Sócrates, Platón y Aristóteles en filosofía.

Conforme a los calendarios, los griegos fueron un pueblo antiguo pero ninguna de esas grandes civilizaciones les sirvieron de modelo, crearon uno nuevo fincado en la libertad individual y en el valor de cada ser humano. Son considerados los primeros occidentales y el espíritu moderno está inspirado en el pensamiento griego; fueron los primeros intelectuales, y en un mundo donde lo irracional desempeñó el papel principal, los griegos aparecieron como defensores del Espíritu. La mente y el espíritu nos separan del mundo animal y nos capacitan para conocer la verdad y morir por ella y su poder brotó en la Grecia antigua donde el hombre se volcó hacia el camino del espíritu. San Pablo definió perfectamente esa sabiduría implícita de los griegos cuando señaló que “las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas”. Esto se aplica perfectamente a la mentalidad de la Grecia de Pericles y todos los genios anteriormente citados y otros más, que en ella nos dejaron un legado del cual aún dependemos en lo intelectual y espiritual hasta este momento. Perfectamente supieron discernir en cuanto a que la razón actúa a partir del mundo visible y el mundo del espíritu vive y se realiza en y por lo invisible. Además, hicieron frente al imponente Imperio Persa y lo derrotaron defendiendo su tierra, su libertad y su civilización, o sea la occidental. Ejércitos persas que los superaban mil a uno no pudieron contra las personas que defendían su propia libertad y su independencia para vivir en auténtica democracia. Por otra parte, inventaron los juegos y cada año si era el caso, suspendían hostilidades entre ellos para celebrar loa Juegos Olímpicos, Ístmicos, Píticos y Nemeos.

En síntesis, en aquél mundo de Egipto y otras civilizaciones asiáticas y del cercano oriente, que celebraban la muerte y en el cual el péndulo iba alejándose cada vez más de todos los hechos reales, algo enteramente nuevo y grandioso ocurrió y surgieron los Griegos y el mundo que conocemos, comenzó con ellos.

FILOSOFÍA COTIDIANA

Fortaleza en el decir

Por Uriel Eduardo Santana

Para entendernos, es importante conocer nuestro lenguaje. Idioma inmensamente rico en conceptos y sinónimos; nos permite expresar lo mismo, de maneras sorpresivamente diferentes. Pero entender, implica saber escuchar, y conocer la lengua.

La tradicional acepción de que “a buen entendedor, pocas palabras”, cobra especial relevancia en aquella rotunda frase atribuida a Galileo, al salir del tribunal; tras haber sido prácticamente obligado -su vida de por medio- a retractarse de su teoría heliocéntrica, contra la cerrazón ecuménica vigente, basada en las observaciones de Aristóteles y Claudio Ptolomeo, que aseveraban desde el año 130 de nuestra era, que el universo era geocéntrico. (Aseveración ratificada en la actualidad, desde Palenque, por la científica de Palacio).

Galileo Galilei (1564-1642) filósofo, matemático, físico, astrónomo e ingeniero italiano y una de las mentes más relevantes de la revolución científica ocurrida en el Renacimiento. Es considerado, además, “padre de la astronomía moderna”. Sus teorías suponen una ruptura con el modelo aristotélico del universo, y lo llevaron a enfrentarse -enfermo, a su avanzada edad- a la Iglesia católica y su temido tribunal de la entonces llamada “Santa Inquisición”.

Cuenta la leyenda, que al salir del citado tribunal, Galileo expresó, sin que nadie lo entendiese o refutara: “…y sin embargo, se mueve”; y para colmo, en latín: “eppur si mouve”.

Cuantas veces, auxiliados por una simple “coma”, hemos sembrado una confusión, contradicción o reorientación de la frase; o verbalmente, tras una breve y muy discreta pausa. Y nadie lo entendió, o se sintió con los tamaños para refutar o desmentir.

He ahí la fuerza del lenguaje: saber hablar o escribir; pero aún mucho más importante: ¡Entender!, ¡Escuchar!... “¿Cómo dice que dijo?”

Ahora ya, para fortuna nuestra, el Diccionario de la Academia de la Lengua, es accesible y gratuito, desde cualquier dispositivo móvil. Si desconocemos el significado de una palabra: preguntémosle. Veamos en primer lugar, si dicho término o concepto existen, y cuál es su acepción, coherencia o razón de su uso. Y si no, podemos refutarlo con autoridad o cuando menos reírnos, de la estupidez manifiesta del parlante. De que los hay, los hay, y no es trabajo dar con ellos; por mucho que se escuden, afirmando que hablan, al amparo de “otros datos”.

MERCADOTECNIA

Conciencia y consistencia

Por Carlos Cortés Vázquez

La presencia ante la urna de elección es de alta responsabilidad en la selección de candidatos y candidatas en quienes asista la responsabilidad para asumir el cargo correspondiente a su postulación.

Todo lo anterior debe ser parcialmente a presión alguna o la mera simpatía o sugerencia de grupo o partido político, puesto que conduce a una mayoría exigente de cumplimiento en el cargo; sea éste en los poderes Ejecutivo o Legislativo. Por todo ello el voto es secreto y personal.

Las circunstancias actuales exigen consistencia para alcanzar el bienestar social en un plano de honestidad forjador de confianza y apoyo a las promesas y propuestas eficientes y eficaces con unidad fundamentada en libertad y prosperidad.

Dios nos guarde de la discordia.

