Crece el tenis nacional en instalaciones

En muchas ocasiones escuché que el tenis no existe o también que no es un buen negocio, entonces es cuando volteo y busco en todo el país si realmente es así o es gente que no conoce el potencial que tiene este deporte en todo México.

Empecemos con Cancún, donde se acaba de construir una magnífica obra de club y clínica de tenis, y nada más y nada menos que con el nombre de Rafael Nadal. Es una inversión millonaria y en dólares tanto en las instalaciones deportivas como en el hotel. Sin duda alguna va a tener mucho éxito en dos puntos que son muy importantes, en la escuela de tenis y también en la parte turística, que eso también para el país es muy importante para las finanzas del mismo.

Nadal puede aportar toda su experiencia junto con sus calificados entrenadores a nivel internacional y sin duda alguna le tiene que dar a largo plazo beneficios para nuestro tenis nacional. Ojo, estamos hablando de inversiones millonarias que atraen también lo mismo para el país.

En el estado de Nuevo León, específicamente en Monterrey, hace unos años se construyó un estadio espectacular donde se juega unos de los torneos más importantes de mujeres a nivel mundial y que ha sido todo en éxito por su nivel tenístico, y además se ve en todas partes del mundo, lo cual sirve para provocar que las personas de otros países vengan al nuestro como turistas, y claro está que también con estas promociones y motivaciones tienen que salir buenos jugadores en México. La inversión para este estadio también es millonario y en dólares.

Ahora se habla del gran centro de tenis que se está terminando de construir en el puerto de Acapulco, donde se llevarán a cabo las próximas ediciones del Abierto Mexicano de Tenis.Se terminarán de construir para 2020, un estadio para nueve mil personas y otros estadios más pequeños, pero que podrán sentarse cómodamente tres mil y en otros mil personas. Algo hermoso e increíble que en México tengamos algo tan importante en instalaciones a nivel mundial; la inversión de este nuevo centro se calcula cercana a los nueve millones de dólares.

Pero también en el municipio de Zapopan, específicamente el Comude, se ha puesto a trabajar duro y sacar parte de las instalaciones del Centro Panamericano de tenis adelante, pintando cinco canchas de las 13 dejándolas como nuevas, pintar el estadio y mini estadios para el próximo torneo de la WTA a jugarse del 11 al 16 de marzo en estas instalaciones, buscando hasta el último detalle para dejar en alto el nombre tanto del municipio como del Estado de Jalisco, y claro está de México, ya que será la próxima ventana al mundo que tendrá nuestro país.

Es muy importante poner a todo el centro en mejor estado, ya que son instalaciones de primer mundo y son nuestra representación a nivel mundial de lo que somos capaces de hacer, igual como las otras instalaciones antes mencionadas.

Todo esto es una muestra más que cuando hay empresarios y Gobierno con visión de hacer las cosas en grande, y no sólo para el deporte en sí, sino también para obtener una derrama económica para los diferentes estados por medio de los eventos y estas instalaciones, lo que servirá tanto en lo deportivo como en lo económico.

Por eso hay que aplaudir a cada uno de los empresarios que creen en el deporte, también al municipio de Zapopan, presidido por el licenciado Pablo Lemus, y al Comude, dirigido por el licenciado Gustavo Santoscoy, quienes piensan en grande.

Sólo falta que todos nuestros tenistas aprovechen al máximo estos eventos, viendo el mejor tenis y así aprender y motivarse a llegar a ser cómo estás grandes figuras que pronto tendremos en Zapopan.