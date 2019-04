¿Corrupción magisterial?

Si alguien había pensado que con el triunfo de MORENA y sus propuestas retroactivas se solucionaría el problema magisterial, se equivocó. La CNTE de cuyos resultados educativos sabemos poco pero vemos mucho, en lo que va del actual inicial sexenio ha bloqueado lo mismo las vías de ferrocarril que las Cámaras legislativas federales, con resultados catastróficos lo mismo para la economía de la nación que para los poderes de la república.

Y como los legisladores no saben trabajar si no es en su sede, pues ahora resulta que la CNTE es la que otorga o niega el permiso para que dichos funcionarios funcionen. Tampoco sería fácil mover a tan crecido número de diputados y senadores a sedes alternas, en el caso de que lo admitieran, ya que entre sus filas militan varios maestros decididos a avalar las acciones de la coordinadora nacional, si no ¿para qué entonces se les otorgaron sus curules?

El sistema cosecha lo que el sistema siembra. Desde el principio corrompió a los sindicatos corrompiendo a sus líderes, con el afán de asegurarse el voto de los trabajadores mexicanos. Corromper significó llenarles las carteras a costa del erario, garantizarles impunidad en toda circunstancia, otorgarles privilegios por encima de los derechos propios, permitirles incluso convertirse en partido político o por lo menos asegurarles candidaturas en ambas cámaras, y por supuesto no exigirles resultados. Pero la propia SEP, siendo como ha sido, parte del mismo sistema corruptor, favoreció o por lo menos se hizo que no veía la notoria cifra de recursos y triquiñuelas de que los funcionarios públicos se valían para robar a lo grande, de tal suerte que los miles de maestros que sí trabajan y lo hacen con excelencia, acabaron sometidos al poder arbitrario, inequitativo y perjudicial lo mismo de la SEP que de los sindicatos. Los resultados, según las encuestas internacionales, no podían ser sobornados, México sigue ocupando el último sitio en calidad educativa.

Trabajadores pobres y líderes sindicales multimillonarios es una ecuación que no podía mantenerse por mucho tiempo, menos entre el gremio magisterial. Maestros con bajos salarios y abundante carga laboral, y funcionarios de la SEP y del sindicato privilegiados con dos o tres onerosos salarios, varias plazas, más los beneficios devengados por las infinitas trampas tampoco es algo que pueda seguirse manteniendo.

Pero en la polémica violenta y agresiva de no pocos maestros acaba por no saberse qué es lo que realmente defienden y qué lo que se busca reformar, quiénes de ellos combaten en favor del sindicato tal cual es, quiénes en favor de los maestros, y quiénes en favor de la educación; tampoco sabemos con claridad qué sea lo que el gobierno federal propone o si ha desistido de proponer cosa alguna y que todo siga igual.

Por otra parte es claro que el gobierno se ata las manos cuando establece líneas de demarcación absolutas entre el pasado “conservador” y el presente “liberal”, pues una tal visión le impide aprovechar también todas las buenas cosas que en el pasado inmediato se lograron y no simplemente descartarlas porque forman parte de la nebulosa neoliberal.

