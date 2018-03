Copos de nieve

Los medios que favorecen la agenda y mensaje de la administración de Trump han apodado a aquellos que no comparten sus formas como “Snowflakes”, y el domingo por la noche —cuando Hollywood celebró su noche más exclusiva con la entrega de los premios de la academia—, tras la velada, una avalancha de críticas y narrativa divisoria cubrió el tiempo aire de Fox News y sus corresponsales. La derecha presume de unidad y capacidad de mantener una mente abierta dispuesta a dialogar, pero aparentemente sólo cuando la conversación cumpla con sus ideales. No es novedad que actores, productores directores y el resto de los miembros de la industria de cine utilicen la plataforma, alcance y atención que sólo los premios Oscar convocan y el domingo no fue la excepción.

Después de leer, escuchar y observar la reacción de la derecha a un evento o comentarios, me parece ridícula; creo que la voz que regala Fox News y algunos miembros del Partido Republicano a las declaraciones aumentan su importancia y las mantiene en el aire mucho después de que el evento haya concluido.

Independientemente de los apodos, creo que la industria cinematográfica de los Estados Unidos y la izquierda pueden ganarle al presidente en su propio juego si logran unificar política y mensaje contra un solo enemigo. Para Donald Trump demonizar países, culturas e individuos le ha rendido frutos, es hora de que la izquierda se ponga los mismos guantes y suba al cuadrilátero.

El 2018 es un año de elecciones en varios estados de nuestro país vecino y muchos asientos en la Cámara de Representantes y Senado estarán en disputa. Reconozco que la reforma fiscal ayuda al presidente en estados donde los salarios se estancaron durante los últimos años, pero para conocer el verdadero efecto del paraíso fiscal creado por esta administración está lejos de ser juzgado.

Han pasado más de ocho años desde que un partido no controlaba las tres ramas de Gobierno y si Trump pretende mantener esa ventaja para empujar su agenda y legislar tiene que escuchar y entretener las ideas y propuestas de los denominados “Snowflakes”.