Pues donde que nos hallamos en medio de una consulta propuesta por nuestro egregio gobernador, con el propósito de manifestar en forma inequívoca si queremos que se revise la relación económica con la federación, para lo cual es más que obvio que todos los jaliscienses y muchos foráneos estaremos diciendo que sí. Desde luego que, por desgracia, no falta el prietito en el arroz que diga que ésta es una campaña para la candidatura a la presidencia de la República del señor gobernador y otras lindezas, cuando la consulta únicamente busca el revisar la relación económica con la federación.

Yo siempre me he declarado seguidor casi incondicional del señor gobernador, sin embargo, por ese entusiasmo de seguidor, van varias veces que me deja colgado de la brocha al haber estado yo apoyando proyectos en los que luego él cambia de opinión. Así, las primeras veces que en la refundición habló de separación, yo estuve presto y formé incluso un principio de lo que sería Jalisco Ka Askatasuna, y dispuesto a formar un país diferente, pero luego el señor gobernador dijo que siempre no y yo me quedé colgado a medias del apoyo separatista en que ya cuando me ven ni la risa disimulan.

Pero esos son polvos del pasado y lo que rifa es la actual consulta de la que yo espero sea apoyada por millones, para que el señor que despacha en Palacio Nacional se entere de qué color pinta el blanco. Y que conste que es nada más por el entusiasmo de apoyar, porque yo ni hueso tengo y nada más como el cuervo de san Onofre, de cabrón a la procesión.

Lo que sí no sé es cuál será el resultado de la gestión, duda que nadie me ha podido aclarar: qué sucederá si la inmensa mayoría de jaliscienses habitantes en el estado votamos que sí queremos que se aumente el estipendio que la federación nos concede (resultado de nuestras propias aportaciones, porque no nos están regalando nada) y una vez obtenido ese resultado llegamos y el tabasqueño, que es el todopoderoso en el país, recibe la comunicación de la vibrante mayoría y sencillamente voltea y nos echa una cornetilla descriptiva de que va a haber raza de tejones, esto es, que nos mantengamos en la impertérrita actitud de los estoicos, que hagamos con el papel que le entreguemos un rollo y lo coloquemos en alguna parte grosera o sencillamente que no va a haber panocho (sin olvidar que tiene memoria de perro amarillo, no se le olvida nada) de lo que es muy capaz de hacer y en ese momento nos quedamos con nuestra votación maravillosa, pero la cartera igual de necesitada que hasta ahora y, lo que es peor, el señor es muy burlesco y va a lucir que la consulta que le entregaron está hecha por fifís, y que vayamos a freír espárragos con ella.

Tal vez me equivoque, pero yo creo que eso es lo que va a pasar y no habremos de vivir mucho para saber cuál será el resultado.