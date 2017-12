Conducta dentro y fuera de la cancha de tenis

Cuando uno como padre toma la decisión de que su hijo o hija tome clases de tenis, o sea, un buen jugador de tenis, se nos olvida o no se toma en cuenta lo más importante, que es formar a nuestro hijo con valores, ética, conducta excelente dentro y fuera de la cancha.

La formación del niño tiene que ser lo más importante, y después de eso verlo cómo crece como jugador.

Se nos ha olvidado que en los inicios del tenis siempre se habló que es un deporte blanco y no por el color de ropa que se usaba en esa época solamente, sino porque era y tiene que seguir siendo un deporte que lo juegan tanto damas como caballeros, con esa categoría, con esa calificación, con ese respeto que se debe de tener a la hora de jugar.

Recuerdo que en mis inicios como jugador, lo cual ya hace muchos años atrás, cuando estábamos compitiendo si existía una bola dudosa para alguno de los dos sin importar el marcador como estaba, nadie dudaba en jugar dos bolas más, está claro que jugábamos en cancha de polvo de ladrillo y SIN árbitros.

Otro punto importante que no se ve tampoco ahora, si me tocaba recibir y el primer saque era malo, yo lo marcaba como tal, pero la bola por error la regresaba y le molestaba al contrario y tenía que ir y sacarla para hacer su segundo servicio, le pedía que sacara dos más y seguido de un “sorry”, está claro que no era yo solo quien hacía eso, sino todos los jugadores.

Terminando el partido lo que se acostumbraba era que el ganador invitaba a su adversario a tomar algún refresco o algo, como detalle, y en los torneos de intercubles, donde todos los integrantes dejaban el alma en la cancha, el equipo local, no importando el resultado, tenía que invitar al otro equipo, ya sea a comer, o tomar y comer algo en la tarde, esto era por costumbre y por reglamento, parecido a lo que ocurre en otro deporte que es el rugby, que ellos le llaman el tercer tiempo.

Como podemos observar el tenis y sus costumbres eran otras, creo que hay que rescatar eso y lo más pronto posible, ya que en las canchas se están viendo actos antideportivos, tanto en los niños como en adultos, que no sirven de nada para una buena formación.

También para mí punto de vista para diferenciarse con los otros deportes y darle al tenis la categoría que se merece, ya que en el tenis el público no grita, sino aplaude, tanto las bolas buenas de su hijo como del contrario, tampoco se grita y menos aún se insulta al contrario, eso no es de gente respetuosa y menos de un verdadero tenista.

Qué tan especial es nuestro deporte que terminando nos estrechamos la mano, eso sí, admiramos el futbol europeo que terminan y hacen lo mismo, y en el nuestro hoy en día hay veces que se dan una pasadita de dedos, no puedo creerlo hasta dónde llega nuestra falta de respeto al contrario, si el otro ganó es porque jugó mejor y tuvo más valor, o fue más inteligente y reconocerlo es dándole la mano como debe de ser.

Así tiene que ser nuestro deporte, jugarlo con toda la garra, ganas y pasión, pero nunca olvidarse de los principios básicos de conducta y buenas costumbres del deporte BLANCO, que ese sea siempre la esencia de este hermoso deporte.