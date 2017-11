Cónclave naranja-albiazul

¿Quiénes creen que comieron ayer en un restaurante de la colonia Americana, en Guadalajara?

Nada menos que los naranjas Alberto Uribe, alcalde de Tlajo y futuro coordinador de la campaña de Enrique Alfaro; Clemente Castañeda, diputado federal y aspirante al Senado; y Enrique Ibarra, secretario general de Guadalajara y futuro alcalde interino.

Los acompañaban los albiazules Damián Zepeda, secretario general del PAN Nacional; Miguel Ángel Martínez Espinoza, dirigente panista en Jalisco, Octavio Esqueda e Isaías Cortés.

¿La razón del encuentro? No podía ser otra que planchar la coalición rumbo a 2018 a nivel local y armar el Frente Amplio por Jalisco.

Recordemos que el plazo para registrar alianzas partidistas ante el IEPC Jalisco es el 13 de noviembre.

Es normal que a menos de dos semanas pisen el acelerador.

***

Urgencia por la precampaña

Mientras algunas voces piden que se alarguen los plazos, en el Congreso de Jalisco les urge desahogar el proceso para los nombramientos del Sistema Anticorrupción del Estado.

El trasfondo es que muchos de los diputados ya tienen la cabeza puesta en la precampaña y se preparan para pedir licencia.

Incluso algunos enterados dicen que hay presión para que las designaciones de fiscal anticorrupción, auditor estatal y magistrados se aprueben a más tardar el 13 de diciembre.

De esta manera, los legisladores se liberan del tema, aprueban el presupuesto y luego se pueden ir a pelear la candidatura.

Por lo pronto ya se emitieron convocatorias y empieza el jaloneo por los jugosos nombramientos.

***

Se busca fiscal especializado en desaparecidos

Teresa Medina duró sólo dos meses al frente de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos de Jalisco —ahora doblemente “inédita” por ser la primera a nivel nacional y la primera en perder a su titular en tan poco tiempo—.

El discurso oficial —medio devaluado o devaluado y medio— sostiene que su salida se debió a “motivos de salud”.

Otras hipótesis señalan que no se llevó bien con Eduardo Almaguer (negada por la Fiscalía); no quiso lidiar con el sustituto del fiscal general cuando pida licencia para competir por la gubernatura; o que en realidad no encontró condiciones ante el sistema para cumplir con su trabajo.