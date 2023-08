Con el PRD “ya se hizo el caldo”

El escándalo perredista será mayúsculo, como el sol que se ve en el logotipo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Frente Amplio por México se cimbra.

Y es que aparentemente las reglas del proceso para la selección del candidato estaban muy claras y todos los partidos del Frente Amplio por México (FAM) las entendían y estaban de acuerdo en respetarlas. Sin embargo, minutos antes de que el Comité Técnico del Frente diera a conocer ayer por la tarde los nombres de quienes cumplieron con los requisitos de recolección de firmas, los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles prácticamente “se bajaron” de la contienda y denuncian que “nos excluyen de continuar en el proceso”, según el Twitter publicado por Mancera unos minutos después de darse a conocer los nombres Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid, quienes pasan a la siguiente fase de selección del FAM.

“Dejo clara mi inconformidad independientemente de lo que resulte; el daño no es a la persona, es al proyecto. Lo lamento mucho. Desconozco en qué esfera de poder se tomó la decisión”, agregó Mancera, mientras que Aureoles, en un video difundido también en redes sociales dijo que “es injusto, porque desconozco los criterios y los elementos que se aplicaron” para tomar la decisión. “Esto pone en riesgo al Frente”.

Sin que se hayan dado detalles en el FAM de los incumplimientos de los requisitos por parte de los aspirantes, es posible que sí hayan cumplido con las 150 mil firmas, pero no cumplieron con los porcentajes que deberían de reunirse en por lo menos 17 Estados de la República -la mitad más uno-.

La “bronca” política al interior del Frente Amplio por México ya se armó. Sin embargo, de todos era conocido que los perredistas Mancera, Aureoles, ni el panista Francisco Cabeza de Vaca pasarían a la segunda ronda. El lunes en este mismo espacio escribimos que “Si todo continúa como se viene conociendo en las encuestas de opinión en las últimas semanas, los finalistas para buscar la nominación de la oposición serán Xóchitl Gálvez, Santiago Creel -de seguro- y el tercer boleto estará entre Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid”. Era simplemente aplicar la lógica y el sentido común para saber quienes estarían en la siguiente fase del proceso selectivo del FAM.

Desde la formación del Frente Amplio por México el presidente del PRD había dado muestras de no estar plenamente adherido a los planteamientos políticos del FAM, pero ante lo que en la actualidad representa políticamente el partido del sol, no le quedaba otra opción más que ‘agregarse’ para ver qué ventaja podría sacar. Pero sus barajas fuertes -Mancera y Aureoles-, aparentemente no dieron para más en el proceso de recolección de firmas, cuando tampoco habían dado “la pelea” en las encuestas públicas, donde estaban descartados desde el principio.

“Las patadas de ahogado” de Mancera y Aureoles, así como las que vendrán seguramente del PRD a nivel de partido, son ilógicas e injustificadas, pero eso sí, vendrá “hacer el caldo gordo” a la antesala de la elección presidencial.

¿Usted, qué opina?