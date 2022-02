Con Ucrania, nos puede llevar el payaso

AGAPITO - Hola don Herculano, buenos días.

DON HERCULANO - Hola muchacho, ¿por qué traes esa cara de what’s?

A - Estaba escuchando la radio y pos me quedé intrigado con lo que dijeron de qué está pasando en Ucrania.

DH - ¿Qué tanto te intriga?

A - Pos fíjese que nosotros acá entretenidos con el chisme entre Loret y el emperador, y resulta que si los rusos y los gringos se trenzan por Ucrania las cosas se van a poner peor que la pandemia.

D H - Así es muchacho. El conflicto puede ser de mayor alcance y con muchos riesgos de la estabilidad en el mundo.

A - ¿Cuál es el ped…, perdón, el problema pues?.

D H - Mira Agapito, todo se inició hace casi 31 años, cuando la Unión Soviética se disolvió y los territorios se convirtieron en repúblicas independientes. Y desde esa salida, hace casi ocho años, cuando Crimea, que son vecinos de Ucrania, regresó a la órbita de Rusia, se ha desencadenado una serie de hechos en el intento de los rusos porque dejen de estar como independientes, que por cierto ya ha dejado más de 14 mil muertos. No es poca cosa.

A - Pero, ¿cuál es el problema si quieren tener su propia vida?.

D H - Muchacho, los rusos no quieren que la OTAN siga acercándose a sus límites geográficos y quieren impedir que Ucrania se adhiera a ellos.

A - ¿De qué partido político dice que son?

D H - No es ningún partido político, es la Organización del Atlántico Norte.

A - Y eso, ¿qué es?

D H - También se le conoce como la Alianza del Atlántico Norte, que es un acuerdo intergubernamental de tipo militar que hay entre 27 países europeos, dos norteamericanos y un euroasiático. Entonces, los rusos no quieren que la influencia occidental se acerque más a su frontera, ya tienen bastante desde la integración de los países de Europa del este se agregaron al acuerdo y

A - ¿Pero?

D H - No me interrumpas muchacho. No solamente eso, la ubicación de Ucrania y de Crimea es estratégica geograficamente, ya que estan en la salida al Mar Negro, del que Putin tiene especial interes de controlar ya que es territorio por donde trabaja en el ducto de gas Nord Stream que va de Rusia a Europa, que es basicamente la discordia entre los gringos, los rusos y muchos paises europeos.

A - Ah, y oiga Don, entonces todo esto está en chino.

D H - Son muchos los intereses geográficos, políticos y de ideología que están en juego.

A - Pero, ¿y a nosotros qué?

D H - Muchacho, es un conflicto de este tamaño nos lleva el payaso. ¿No viste el viernes pasado cuando se habló de las maniobras militares de los rusos en la frontera con Ucrania y del envío de tropas estadounidenses y de la OTAN, como los mercados se cayeron en todo el mundo?

A - Ah, no exagere, el sábado estuve en el mercado Corona y todo estaba normal.

D H - No seas sonzo, los mercados bursátiles. Mira muchacho, un conflicto de esta envergadura

A - Sin albures Don…!

D H - Me refiero a un conflicto de ese tamaño nos afecta a todos y posiblemente salgamos más afectados que los efectos de una pandemia. Casi casi te puedo asegurar, que entonces sí estaríamos al borde del colapso mundial y con graves consecuencias.

A - Ah, no pos sí está grave entonces. Oiga, luego me platica más, porque ya se me pasó el camión de la media y voy a llegar tarde al buffet.

D H - Ah poco ya estás trabajando en un despacho de abogados.

A - No, voy al bufet de comida china con unos amigos.

D H - No tienes remedio. Que te vaya bien, que Dios te acompañe.

A - Chau.

daniel.rodriguez@dbhub.net