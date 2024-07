Como viven juzgan

De nueva cuenta el secretario general del Congreso del Estado Tomás Figueroa Padilla presentó una denuncia en contra de una aspirante a ocupar una de las magistraturas vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TAE) por haber presentado una demanda de amparo en contra de la convocatoria para ocupar dichos cargos, lo anterior bajo el argumento de que la demanda de amparo promovida por la juez Aurora Graciela Anguiano Quijada constituye el delito de fraude procesal por entorpecer el proceso de selección, cuestión que así lo presumen en el portal de internet del Legislativo estatal, como si denunciar a una ciudadana que exige que los procesos al interior del Congreso del Estado se hagan con apego a las leyes constituyera un delito y sobre todo, como si presentar una denuncia fuera algo para alardear.

Ahora, posiblemente a título personal en realidad sí sea el mayor logro de Figueroa Padilla en la presente legislatura y con eso pretenda satisfacer el interés de su jefe al presentar dos denuncias en contra de dos inconscientes enemigos de la democracia que pretenden que los procesos de selección sean parejos y con arreglo a la ley. Denuncias que seguramente prosperarán pues las presenta ante el fiscal nombrado por el gobernador y posteriormente seguramente juzgará alguno de los jueces nombrados por el gobernador (como sucedió en el caso de Gabriel Valencia) cuya apelación conocerá uno de los magistrados también nombrados por el gobernador (si, suena como que la reforma al Poder Judicial ya llegó a Jalisco y una sola persona encabeza el Poder Ejecutivo y el judicial. Visionarios).

Veamos las cosas como son, lo último que le interesa a Figueroa Padilla es que se respete el procedimiento para integrar al TAE; en realidad lo que pretende es cumplir con la persona que lo puso en ese puesto y que los magistrados sean nombrados en la presente legislatura de mayoría emecista, pues debemos de tomar en cuenta que para la próxima legislatura (que toman posesión el 25 de octubre) no son mayoría en el Congreso por lo que seguramente los elegidos para ocupar los puestos en el Tribunal no serán ungidos por el actual gobernador y por ende no responderán a sus intereses.

En el desplegado realizado en la página de internet del Congreso afirman atrocidad tras atrocidad y resulta imposible no recordar aquel dicho que dice que el león cree que todos son de su condición. Primero señalan que existe una red entre abogados, jueces y magistrados federales para detener la selección de magistrados del TAE, por lo que presentó la denuncia en contra de la aspirante que promovió el amparo y con posterioridad habrán de denunciar al personal del Juzgado Federal, pero, ¿por qué esperar? ¿Qué están esperando para presentar las denuncias? Seguramente no tiene nada qué ver esa espera con el hecho de que sean funcionarios de un Juzgado Federal al que no van a intimidar con denuncias sin sentido y a diferencia del denunciante no pasaron por la facultad de noche.

Afirma que personal del juzgado de amparo evitó que los representantes del Congreso se hicieran presentes en la audiencia incidental, hecho que si bien es el pan de cada día en el Congreso del Estado y en repetidas ocasiones han evitado recibir escritos y notificaciones bajo excusas infantiles, eso no ocurre en un juzgado Federal.

La manera en la que el Congreso ha actuado en relación al referido juicio de amparo es en verdad triste y vergonzosa, Figueroa ha hecho patente su absoluto desconocimiento del juicio de amparo, las etapas del mismo y de los alcances de la suspensión del acto reclamado. Hace evidente que tanto el secretario general y la coordinadora del área jurídica del Congreso del Estado llegaron a sus puestos por todo menos por conocimiento, pues es evidente el pavor que tienen ante un juicio de amparo al ser tramitado ante un tribunal que no controla el inquilino de Casa Jalisco.

Por cierto, ¿ya denunciaron a los jueces federales que concedieron suspensiones al Gabriel Valencia López? ¿Cómo van esas denuncias?