¿Cómo va el Poder Judicial? (II)

En dos textos pasados he explicado cómo irá y está cambiando durante el lopezobradorismo la integración, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La perspectiva principal va sobre el avance en el control efectivo del Presidente López Obrador sobre esos dos entes. Futuro del Consejo de la Judicatura Federal ¿Cómo va el Poder Judicial?

Los cambios en el CJF han ocurrido sin sorpresas. De acuerdo con lo programado. Pero vale recordar su importancia a pesar de no ser tan conocido como la SCJN, por ejemplo. Le corresponde, entre otras cosas, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la SCJN. Y además el desarrollo de la carrera judicial, la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces. Es integrado por siete miembros. Su cargo es por cinco años excepto el del presidente que es de cuatro.

Su presidente es el de la SCJN. Dos son designados por el Senado (controlado por AMLO) lo cual acaba de ocurrir con el nombramiento de mi admirada profesora Loretta Ortiz Ahlf y Verónica De Gyves Zárate. Justo ayer jueves, el Presidente López Obrador nombró al único consejero para el cual está facultado: a Bernardo Bátiz Vázquez. Y también ayer la SCJN nombró a uno de los tres que le corresponden, al Magistrado Sergio Javier Molina Martínez. El 8 de enero de este año la SCJN ya había nombrado al Magistrado Alejandro Sergio González Bernabé. Por su parte el Magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos durará en encargo hasta 2021. Así, incluyendo al Ministro Presidente cuya elección fue este año, tenemos un CJF prácticamente nuevo. Aquí soy optimista esperando no desengañarme. La SCJN siempre ha acostumbrado -a veces con errores como todo- a designar consejeros sólidos. Y junto el nombramiento de Loretta Ortíz Ahlf y de Bernardo Bátiz Vázquez (desconozco la trayectoria profesional de De Gyves Zárate) me causan tranquilidad. Pensaba iban a mandar a puro pandillero jurídico.

En la SCJN las cosas no pintan tan bien. Como lo dije en el primero de mis textos citados, “El futuro del Consejo de la Judicatura Federal”: “Al contrario del CJF de permanecer las cosas así, solo podrá nombrar a tres ministros durante su gestión por cual estaría lejos de controlar a la SCJN. A menos de forzar la salida de algunos o simplemente presionándoles con éxito”. Pues aquí se desbalanza la cosa. Con la salida a trabuco, sepa la razón, pero por lo menos algo ruda en contra del exministro Medina Mora. Para sustituirlo ya se tiene tres candidatas. Diana Álvarez Maury (de ella es mi primera noticia). A Ana Margarita Ríos-Farjat no le conozco tampoco. Pero siempre he dicho: el SAT no puede ni debe ser trampolín político. Y menos para la SCJN. Ana Laura Magaloni Kerpel si la conozco porque la he leído. No en persona. Veremos lo ocurrido la próxima semana.