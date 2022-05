Cómo superar un conflicto

La lucha entre los opuestos, genera una desgastante confrontación, que acaba por hacernos sufrir y provocar angustia. Casi nadie nos escapamos de padecer, al menos alguna vez en nuestras vidas, de vivir un conflicto.

Los hay internos y con los demás. Entre la razón y el corazón, con el pasado y el futuro, entre ideas diversas y tradiciones y costumbres.

El caso, es que somos propensos a estar padeciendo de muchas maneras de toparnos con los opuestos y tener que vivir sus dramáticas consecuencias.

La inadecuada manera de resolver, las ineludibles dualidades de la vida, nos conducen a vivir en constantes confrontaciones consigo mismo y con los demás.

La mejor manera de resolverlas es identificarlas a tiempo, antes de su colisión, es decir, previo a que choquen entre sí. Hay que estar muy atentos a las diferencias, entre las ideas, emociones, opiniones y posturas. Y saberlas identificar para anticiparse.

Aquí te proporcionamos algunas ideas que te ayuden a identificarlas a tiempo:

1.- Hay personas que fomentan la división y el choque de ideas. Aléjate de ellos, antes de que te empujen a caer en una disputa.

2.- Todos tenemos percepciones y experiencias diferentes. Para qué discutir y tratar de convencerlos, si de lo que se trata es de escucharlas y entenderlas.

3.- Los tercos y necios, suelen insistir tanto, en sus puntos de vista, que provocan conflictos de una manera muy fácil.

4.- Acércate más a los que procuran sumar y no restar, a los que promueven la unidad y no la ruptura, porque de esos hay muchos y en todo grupo, aparece el que no soporta la unidad y busca separar.

5.- El equilibrio entre la cabeza y el corazón, se resuelve al tomar la sabia decisión de hacer el mayor bien posible.

6.- La mejor manera de resolver un conflicto, es dejar de nutrirlo y seguirlo fomentando.

7.- Si ya viviste un conflicto, ni te culpes, ni le des vueltas y vueltas, déjalo pasar y no vuelvas a meterte en uno parecido.

8.- A las personas conflictivas, sólo el saludo y a darles la vuelta.

Como es de notarse, hay muchas opciones, esperamos que encuentres la manera de solucionarlos y de no volver a caer en el mismo bache.