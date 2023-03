Cómo salir del aburrimiento

Al inicio del siglo pasado, el filósofo inglés Bertrand Russell anticipó que el siglo 21 iba a ser el surgimiento del constante aburrimiento. Y todo, decía el pensador en su libro sobre la “Conquista de la felicidad”, con el simple hecho de que la luz llegó a iluminar las calles, los hogares y los centros de trabajo, se iban a alterar los ciclos del sueño. Además, la electricidad trajo consigo diversos aparatos que ayudaban a disminuir el esfuerzo y el tiempo en el trabajo, particularmente en las tareas domésticas. Lo que significó el surgimiento de más tiempo libre y desvelarse.

Así nació el incremento en la necesidad de buscar el entretenimiento para llenar los huecos de la vida diaria.

Por lo que tener tiempo de sobra y no saber qué hacer con él es estar aburrido.

En estos tiempos, casi nadie se escapa de tener momentos de aburrimiento y verse en la imperiosa necesidad de buscar algo que hacer. Y lo peor del caso es dormirse o buscar cualquier actividad que más o menos te quite esa desagradable sensación.

El problema es que se va haciendo un círculo vicioso: “me siento aburrido y entonces buscas un entretenimiento” que regularmente conduce a convertirse en un adicto consumidor de todo tipo de entretenimientos, con tal de salir corriendo del osado aburrimiento.

Una de las mejores recetas para no quedarse atrapado en una vida aburrida la promovió el filósofo neerlandés Johan Huizinga, quien nos hizo revalorar el uso del tiempo libre y enfatizar que es de lo más valioso que tenemos en la vida. Pues es lo que nos permite crear, reflexionar, meditar y en fin ser más productivos de lo que nos imaginamos. Es acallar la voz interior que nos grita que ya no hay nada que hacer cuando tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Pues ya hemos cumplido con la jornada de trabajo para ganarnos la vida, ahora viene el momento para realizar multitud de actividades más divertidas, edificantes, agradables y en compañía de los seres queridos con quienes eliges estar. O bien, si lo prefieres, estar contigo mismo.

De aquí la importancia de hacer cosas como deportes, juegos de mesa, desarrollar un hobby o tocar un instrumento musical. Es la gran oportunidad que tienes para hacer algo que siempre has querido y no encontrabas el momento para hacerlo. En vez de quedarte con los brazos cruzados y en el papel de una víctima que no tiene nada que hacer y quedarse aburrido.

Se sale de estar aburrido haciendo cosas, las que quieras, es estar de modo activo y dejar la pasividad que es el caldo de cultivo que colabora con el tedio de no saber qué hacer con tu tiempo libre.