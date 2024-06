Como gorda de camión o también en San Juan hace aire

Pues aunque usted no quiera creerlo, una vez obtenido el triunfo por las aguerridas huestes de MORENA y sus aliados, lo que sigue son los acomodos, en que casi todos, independientemente del partido o partidos ganadores -en este caso, los ya mencionados- actúan literalmente como gorda o gordo en camión, que, una vez sentados, se desparraman.

Excepciones al caso, la ganadora Claudita, que esa camina como si trajera el mundo como un balón a sus pies, con toda razón, ya que entre otras cosas ganó por patiza, eso ni quién se lo discuta, y le da nivel a todo lo que se le ocurra hacer y todos, como focas, aplaudiremos.

Otro que no necesita hacerlo es el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien si fuera otro ya estaría harto, pero él está gozándola. Ha dicho que se irá a su rancho (no ha dado fecha), pero por causas que desconozco no se va a llevar a doña Beatriz, la que yo creo es académica y no tiene nada que hacer en labores de campo y más bien tiene quehaceres en la capital. Aunque ha dicho que se va, yo creo que lo hace con pocas ganas, porque en la capirucha tiene un departamento de primera, bien comunicado, además de que debe ser cómodo tener el salón de las mañaneras a disposición, así que muchas ganas de irse, no creo que tenga; el hijo que está en Londres no sé cuál de las dos opciones tomará, si el rancho o la capirucha.

Por lo demás, todos, sin excepción, los altos y bajos funcionarios, andan tratando de acomodarse para lo que pueda venir, pero creo que todos o casi todos sienten haber hecho los méritos suficientes para lo que recibirán; en tanto los que perdieron escuchan todo el tiempo “Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada” y andan viendo dónde se acomodan, porque saben perfectamente que estar en el gobierno es el mejor regalo que la vida puede darte, simplemente para no andar con la cola espantándose las moscas y con la trompa rascando la humedad.

Después de las compañías de seguros, son quienes recibirán el año entrante y los siguientes años los ingresos más altos, de modo que los dueños o mandamases de los partidos estarán muy pero muy contentitos a ese respecto. Y no piense en Morena que ganó, esos se hartarán; piense en los derrotados PRI y PAN, en desgracia y todo, pues se hartarán de recibir dineros y aunque tenderán a desaparecer, según dicen los que saben, yo creo que bien aguantan unas cinco elecciones con lo que les llega de lana.

Usted diviértase acomodándose si puede y si no, lo suficiente para ver los acomodos de los gargantas que estarán divertidos porque, aparte, en esa situación se deben sentir hechos a mano, a ver cómo se ven de arriba.

@enrigue_zuloaga