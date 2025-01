Como en botica

En algo poco común, habiendo partidos de la Selección, la actividad del Tri resultaba indiferente ante las novedades y noticias que se producían en el entorno doméstico.

El arranque del torneo Clausura 2025, que estuvo acompañado por una serie de transferencias destacadas, que se sumaron a la “venta de humo” propia de la época, las contrataciones confirmadas y las que “sólo faltan detalles” acapararon el interés de la opinión pública.

La llegadas de Alan Pulido y Luis Romo al Guadalajara, la de Jesús Orozco Chiquete al Cruz Azul, la presunta “puja” por el argentino-mexicano Luka Romero entre Chivas y Cementeros, al final los capitalinos se “llevaron al pato al agua”.

El Pachuca no resistió el cañonazo de “regio dólares” que el Monterrey realizó para hacerse de los servicios del colombiano Nelson Deossa.

Pero fue Grupo Pachuca el que se llevó todos los reflectores. Lo que comenzó con un un utópico rumor se convirtió en un hecho consumado, la contratación “bomba” de este torneo y de varios anteriores: la del colombiano James Rodríguez, al tratarse de un jugador de una trayectoria conocida a nivel mundial y que tiene como recuerdo su magnífica actuación en la pasada Copa América.

Pero el poder de convencimiento de Jesús Martínez logró que José Andrés Guardado dejara su recién iniciado retiro para reintegrarlo para este torneo de la Liga MX y lo primordial, el Mundial de Clubes.

En la segunda jornada, los “polluelos” del América volvieron a ser noticia. Aunque no ganaron como ocurrió ante Querétaro, empataron contra Xolos, resultado con sabor a derrota para Tijuana, pero no porque los de Osorio estuvieran al frente en el marcador y los chamacos americanistas les igualaran, sino porque un equipo de la Liga MX no pudo vencer al equipo Sub-23 del tricampeón.

En Aguascalientes el “gozo se fue al pozo” para las Chivas que parecía tenían el escenario correcto para sacar los tres puntos del Estadio Victoria, con “Chicharito” de titular, el debut de Romo, ganaban con el gol de “Tiba” Sepúlveda y terminaron sucumbiendo 3-2, con una molestia manifiesta de los Chivahermanos por como se dieron los acontecimientos.

En la frontera, Juárez le puso un “estate quieto” al Cruz Azul en un partido que lucía de trámite para los de Martín Anselmi.

En el Estadio Jalisco, con un buen ambiente, se produjo el debut de James Rodríguez, en el triunfo del León sobre los rojinegros, que se definió “a lo Atlas” con un autogol en tiempo de compensación.

El torneo apenas comienza, las aguas no tardarán en retomar su nivel, los favoritos asumirán esa condición y los otros a asumir su destino.

Mientras tanto en Sudamérica, habiendo pasado fatigas para elaborar la convocatoria, en la que pudo comprobar lo que siempre se ha sabido, que el apoyo de los clubes a la Selección es mas falso que un dólar ruso.

Así lo externó Javier Aguirre, con la lógica molestia por la falta de compromiso para respetar lo pactado.

El “Vasco” expuso que presentó su renuncia tras la salida de Juan Carlos Rodríguez, pero que la “Bomba” le pidió que no dimitiera; y agregó que Mikel Arriola, Ivar Sisiniega y Duilio Davino le aseguraron que el proceso continuaría conforme a los planeado.

Lo paradójico es que estos tres personajes fueron quienes ratificaron en su momento a más no poder la continuidad de Jaime Lozano, hoy ex técnico del Tri.

Como sea, se logró sacar al seleccionado de la zona de confort de los partidos moleros, ante equipos de club, en otras canchas, con otros ambientes y con el escepticismo del entorno, sin un cambio generacional por decreto. En el Estadio de Beira Rio de Porto Alegre, el equipo mexicano brindó una agradable actuación derrotando al Inter de Porto Alegre; el desempeño colectivo e individual de algunos futbolistas sorprendieron a Javier Aguirre y a muchos más.

Mañana en Buenos Aires ante River Plate, ojalá que suceda algo similar.