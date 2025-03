¿Coincidirán relatos de GN y de Fiscalía estatal?

Pese al énfasis que imprimió Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) el martes pasado en la rueda de prensa mañanera de la Presidenta, en donde afirmó que antes de decidir si ordenaba atraer, o no, el caso del narco rancho de Teuchitlán, tendría primero que hacer una minuciosa investigación de los sucedido, 24 horas después Claudia Sheinbaum envió un cambio de señal y adelantó ayer que así sería.

La gravedad del caso, ya de alcance internacional, provocó que la Presidenta hiciera a un lado su recurrente discurso de que la FGR es independiente y toma sus propias decisiones, y seguramente Gertz Manero apenas preparaba sus indagatorias para demostrar su dicho de que autoridades municipales y estatales sabían del horror que sucedía en el rancho Izaguirre, y lo ignoraron, cuando en Palacio Nacional consideraron que lo mejor era intervenir ya.

A eso respondió el mensaje que emitió ayer el gobernador Pablo Lemus desde Casa Jalisco, en el que acompañado de los representantes en la Entidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional (GN), de la FGR y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de sus responsables de la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado, indicó que trabajan en coordinación, sin que “nadie se lave las manos” ni permitiendo que amarren “navajas” entre ellos.

Del centro de adiestramiento criminal del que se nos informó en septiembre pasado luego de que la GN detuviera a 10 hombres, que tenían a dos sujetos secuestrados y un cadáver envuelto en plástico, y que se tornó la semana pasada en un centro de exterminio criminal que le ha dado la vuelta al mundo por las fotografías de mochilas, tenis y ropa de las víctimas, Lemus insistió que no se dio ni en su administración ni en la de la Presidenta Sheinbaum, por lo que siguen las investigaciones para “deslindar responsabilidades”.

Habrá que ver, pues, cómo cambia la dinámica en los trabajos de exploración en el predio de La Estanzuela, a donde llegaron integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob), según se lo informó ayer al gobernador su titular, Rosa Icela Rodríguez, así como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del país, al confirmarle que la FGR atraería el caso. Lemus se reunió con colectivos de buscadoras para informarles del cambio y para invitarlos a participar en la jornada de mañana, ya con el Comité de Búsqueda Nacional.

El que este delicado asunto, que ha tenido una difusión inédita en medios locales, nacionales e internacionales, haya caído en manos de esta instancia federal, implicó, entre otras cosas, que empezaran a citar en la delegación de la FGR en Jalisco a quienes intervinieron en el operativo de la GN en septiembre 18 y que los llevó al rancho Izaguirre. También los empezaron a llamar a la Ciudad de México. Habrá que ver si sus declaraciones empatan o no, con las que en su momento den los mandos de la Fiscalía estatal que participaron en el aseguramiento de la finca, que hicieron las primeras diligencias y que debieron reportar si dejaban o no a la deriva los cientos de indicios que encontraron a simple vista las madres buscadoras, a su entonces jefe el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, y él a su vez al ex gobernador Enrique Alfaro, hoy entregado a su pasión futbolera.