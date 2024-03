Claudia y Xóchitl, que hablen claro

Ayer a la 1 de la tarde dos agentes de tránsito municipal de Irapuato fueron acribillados en los límites donde termina el municipio y empieza la carretera a León, Guanajuato; en la misma región, el viernes por la noche cuatro personas fallecieron en tres ataques armados; en Cuernavaca, otra agresión con armas de fuego deja un saldo de dos personas muertas y seis lesionadas, y el viernes miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación emboscan y asesinan con artefactos explosivos y drones a 4 miembros del Ejército Mexicano en el municipio de Aguililla, Michoacan.

Si febrero -que apenas terminó el viernes- se significó como el mes con más asesinatos en el país en lo que va del año y el cuarto más violento desde que López Obrador llegó a la presidencia, marzo no lo estamos empezando mal, por el contrario, la tendencia es al alza y máxime cuando estamos en el arranque de la campañas políticas que desafortunadamente se están significando por la tendencia de violencia política desde hace unas semanas. Sin embargo, para el inquilino de Palacio “no vemos nosotros que se desate la violencia política electoral... y seguimos trabajando, no hay ningún problema”. Aunque dos días antes -el jueves- denunció que el clima de violencia que vive el país, es aprovechado “por el conservadurismo” para ir en su contra. “Así como trajeron a estos periodistas famosos -de The New York Times- a decir que yo era narcotraficante y que no les funcionó, así ahora ya tienen algún tiempo, pero van a seguir endureciendo el ambiente o a buscar enrarecer el ambiente con lo de la violencia”.

El sábado en la mañana López Obrador dijo que los cuatro militares sorprendidos cayeron porque “había una trampa”, una trampa en la que ha estado metido este sexinio el ejército atendiendo otro tipo de “encomiendas” y responsabilidades en lugar de estar atentos a la seguridad nacional con una emergencia como es el caso de la violencia desatada por los grupos delincuenciales.

La violencia es incontrolable. Los noticieros de radio y televisión desde hace muchos años dejaron de ser medios informativos de interés general. Hoy sus espacios están dedicados a dar cuenta detallada de los servicios que atienden las ambulancias y patrullas. Se han convertido en noticieros con resúmenes de las tragedias provocadas por los grupos delincuenciales y la violencia callejera.

Ayer en Guadalajara Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo, habló de “su versión” para eliminar la violencia: “Seguir construyendo la paz -¿cuál paz?-, es muy distinto y con dos brazos esenciales, la atención a las causas, los jóvenes que fueron abandonados por tantos años con el neoliberalismo y la corrupción y nosotros atender a los jóvenes, y al mismo tiempo avanzar en la cero impunidad”. Como quien dice, “la misma cantaleta” desde el 1 de diciembre de 2018 por parte de su patrocinador oficial desde Palacio. No hay nada nuevo.

Por su parte, Xóchitl Gálvez -quien representa a la oposición- hizo referencia a la violencia, denunciando que “Morena defiende la soberanía de los carteles, yo la de los mexicanos”, que solo es una frase hueca y típica de una campana, así como cuando dijo, “:la disyuntiva para México en esta elección es muy clara, continuar por el mismo camino, lo que significa claudicar ante la delincuencia o luchar para defender a las familias, a los jóvenes, a quienes trabajan y se esfuerzan”.

Pienso que de ambas partes se necesita más claridad, ser más concretas y hablar de frente sobre QUÉ VAN A HACER si llegan a la presidencia, que van a implementar de manera urgente para frenar la incontenible violencia.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net