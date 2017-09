Ciudadanía 5.0

No puedo dejar de dedicar este espacio para reproducir fracciones de lo que leo en chats de amistades y familiares:

De mi entrañable amiga Fabiola Rivera: Un poco de catarsis, no sé ustedes, pero todos los días he estado pensando en este tema de la ausencia del gobierno, la orfandad y el descaro final de aparecerse hasta ahora. En Tlalpan casi se llevan presa a la chava que montó la carpintería, en Petén nos sacaron ayer y en Gabriel Mancera, al igual que en Álvaro Obregón, apenas se aparecieron hoy lunes. Como algunas saben una de las brigadas y chats en los que tuve el honor de estar, además de con ustedes, fue el que armaron los proveedores de shows y eventos de la ciudad, para abastecer de luces, plantas de luz, energía y cableado, mudanzas, camionetas y camiones, carpas, picos, palas. Al menos en ocho puntos de rescate, así como conseguir, comprar y tramitar diversos materiales con clientes y con nuestro propio dinero. Hoy varios de mis colegas me han hablado llorando, devastados y devastadas, después de la adrenalina de estos días. Algunos, muchos, ni siquiera tienen cara y nombre para mí, los guardé como “acopio pilares”, “taller carpintería”, “gestión topos”, como tantos más. Ni siquiera sé sus nombres, ni cómo son, o qué edad tienen. Me parece que si nos juntamos podríamos levantar testimoniales para dejar testigos de la orfandad de la que fuimos víctimas, pero también dejarnos claro a todos, que somos autogestivos, capaces y valientes, y que no nos merecíamos el trato que recibimos de autoridades. O quizás, vernos para averiguar si hay algo de este sistema político que sea salvable aún.

Y de mi hija, estudiante universitaria: Después de esta semana, lo único que puedo decir es gracias. Gracias a todos los mexicanos con los que tuve el honor de trabajar hombro con hombro en estos días en los que juntos levantamos una Ciudad entera. Gracias por cada “puño arriba” en señal de silencio. Gracias por todos los aplausos al rescatar a una persona con vida. Gracias por todos los víveres donados. Gracias a los rescatistas y voluntarios. Gracias por todas las horas trabajadas. Gracias por tanta solidaridad y amor. Gracias por hacerme sentir más mexicana que nunca.



La Ciudad nos hizo suyos y nunca la vamos a soltar. #FuerzaMéxico