Ciudad “Mostro”

“Mostro” (2021), la película del colectivo Colmena, dirigida por José Pablo Escamilla, puede ser una película sobre una desaparición, sobre un viaje psicodélico inducido por spray o sobre la vida de las y los trabajadores de las fábricas en la periferia de Ciudad de México. Los temas están ahí, pero lo que los guía sin agotarlos es la construcción de una atmósfera a través del sonido.

En la primera parte de la película pasamos de escuchar los mensajes de voz entre “Lucas” y “Alex” -ella le dice “mostro” de cariño, él la llama igual- a una mezcla de sonidos que evocan un trip alucinógeno. A las voces en off y los sonidos del viaje se le suman los ruidos de la carretera Lerma Toluca.

El sonido es importante para entender la segunda parte de la película. “Alex” desaparece en medio del viaje alucinógeno y a partir de ahí, “Lucas” tendrá que enfrentarse con la burocracia y las advertencias de los funcionarios públicos cuando reporta la desaparición de su amiga. Y es que lo que escuchamos es lo que propicia una atmósfera opresiva. El chico marca el número de “Alex”, pero únicamente está el mensaje grabado para el buzón de voz. Sólo en la alucinación puede volver a ella.

“Mostro” sugiere sus temas como si filtrara o rasgara la realidad. Ante la desaparición y el trauma, la película opta por la ambigüedad, es como si el deambular de “Lucas” marcara también la propia forma narrativa. No hay culpables ni justificaciones, de ahí que la atmosfera busque completar lo que no se dice y lo que no se muestra. Habrá que pensar en qué medida la insinuación de una realidad terrible dice algo de ella porque en el caso de “Mostro”, parece que lo atmosférico sofoca también a la película.

