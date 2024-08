Cinismo olímpico

En esta columna se habla de deportes muy poco. En esta ocasión me gustaría, ahora que terminaron ya las olimpiadas, hablar no sólo de la cuestión deportiva, misma que totalmente ignoro pero atiendo, le juro que atiendo a las normas y más o menos le voy cachando a ciertas disciplinas; sino de las condiciones laborales, políticas y económicas en que los jóvenes mexicanos fueron a competir a este magnánimo París 2024.

En primer lugar, me parece -por decir lo menos- penoso el número de medallas que México, un país con tantos jóvenes llenos de talento, obtuvo. Lo mismo pienso, sobre la base de la lógica echando un vistazo a la pirámide poblacional, del desempeño de los futbolistas en el mundial. Ojo, no me malentienda, esto no es de ninguna manera un reclamo hacia los que no llegaron a coronarse con algún metal. Me parece que todos los que fueron tuvieron que nadar en contra del sistema de la señora Ana Gabriela Guevara, quien mostró durante los últimos años una pésima gestión pública en torno al asunto que nos compete: el deporte que da resultados cuantitativos, fríos y calculadores. Supongo que los deportes son más fáciles de medir (los resultados) que los abominables y muy poco creíbles resultados que se ofrecen por parte de las dependencias de cultura: tantos asistentes en los museos, tantos participantes de los programas, tantos beneficiarios por aquel subjetivísimo texto que ganó el premio fulano, tantos miles de desfilantes en la FIL. En deportes, entiendo yo, o llega uno o no llega uno; o hace uno tales vueltas con los brazos completamente estirados, o no los hizo; o se llega a la meta antes de los demás, o no se llega. Sé que puede sonar un tanto simplista, pero en cuestiones artísticas la cosa se pone complicadísima de calificar, aunque esa es otra columna.

Con el fin de dar mi opinión en esta columna, he acudido a varias fuentes y sé de primera mano, pero tampoco es que sea una cosa escondida, del calvario que han recorrido los atletas mexicanos para clasificar y asistir a estos Juegos Olímpicos. Por eso insisto, no sólo me da un enorme gusto por los muchachos que traen medalla a casa, sino también por los que, poco a poco, van logrando abrir camino con sus participaciones. Estoy segura de que en todas las disciplinas que se han transmitido, han sembrado ya en el público mexicano una semilla durante este verano que seguramente ha movido y conmovido a los niños que han estado pegados a la televisión durante los últimos quince días y seguro han sido una inspiración para tantos futuros deportistas.

Que quede claro, los atletas mexicanos están para cumplir sus sueños y darnos un poco de satisfacción y gozo a los que desde aquí padecemos a estos y a demás titulares de otras dependencias que se han encargado de hacer pedazos ciertos caminos ya andados. La 4T también abrió brechas, también sembró su semilla, lástima que en términos cuantitativos -que son los que al final cuentan-, pues no llegó a coronarse. Esperemos que la estafeta sea mucho más atinada que este primer cuadro.

A los atletas mexicanos, todo mi respeto. Felicitaciones a todos.

