Cinco sugerenciaspara dejar de ser pobre

La pobreza es más un estado mental y una actitud que un hecho estrictamente material.

Hay quien define a la pobreza como una situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas de una vida digna por falta de recursos. Puede ser individual o colectiva.

De aquí que deseamos sugerirte algunos puntos clave para dejar de tener una actitud de pobreza y desarrollar la capacid8ad de conseguir satisfacer, dignamente, las propias necesidades.

Un punto muy importante es no relacionar el estado de pobreza con el fracaso, la derrota y un estado mental negativo. Son sólo circunstancias que bien se pueden superar a base del trabajo, el esfuerzo y la determinación por conseguir lo que se necesita.

En vez de quejarse por lo que no se tiene y vivir lamentándose por las dificultades de la vida, es fundamental enfocarse en luchar con un pensamiento y una actitud positiva. Una persona pobre no se esmera en mejorar su mundo porque llega a creer que no puede hacer nada por salir de donde está. En pocas palabras, sienten impotencia y se conforman con las cosas como están. Y lo peor del caso es que muchas veces se quedan esperando a que alguien más les resuelva sus problemas y no asumen que la responsabilidad de superarse está en ellos mismos.

El concepto de trabajo se relaciona con la prosperidad y la mejora día a día. En cambio, en la pobreza se puede ver como una pesada carga que se tiene que realizar para poder sobrevivir. Las cosas no se hacen con pasión y gusto, sino como una obligación enfadosa y cansada, regularmente bajo la ley del menor esfuerzo. Y para dejar de ser pobre se necesitan hacer las cosas con más entusiasmo, con ganas, con la determinación de alcanzar los objetivos de una manera progresiva.



Definitivamente al pobre le cuesta mucho más trabajo ahorrar y fácilmente se puede endeudar comprando cosas que realmente no necesita, y eso lo lleva a vivir una vida de dependencia y sometimiento a muchos de los abusos que ejerce la sociedad, el sistema comercial y el financiero. De aquí que, guardar una parte de los ingresos y no gastar más de lo que se puede, es indispensable para mejorar.



La pobreza lleva a vivir estancado y a estar más enfocado en el dinero y lo material, lo cual conduce a descuidar la importancia de la educación y la cultura, por lo que si se desea salir de la pobreza es indispensable cultivarse y mejorar el nivel de conocimientos. Por eso hay ricos incultos, tendrán mucho dinero, pero poseen una enorme pobreza cultural.

Desde luego que son sólo algunos puntos que hay que considerar para poder salir de la pobreza. Se trata de cambiar el estado mental, de modificar las actitudes hacia la vida, de comprender de que estamos hablando de un nuevo estilo de vida.

Se necesita partir de la convicción de que se puede dejar atrás un modo de vida y de cambiarlo por uno mejor.