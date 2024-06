Cinco mexicanos con posibilidad de ir al Juego de Estrellas

El fantástico momento deportivo que viven algunos peloteros mexicanos en Grandes Ligas, ha permitido que los nombres de cinco de ellos se encuentren en las boletas para el voto popular e integrarse a los roster tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas que se celebrará el próximo 16 de julio en Arlington, Texas.

Los jugadores mexicanos que aparecen en la votación son el ya experimentado Isaac Paredes (Rays de Tampa Bay); el sorprendente Randy Arozarena (Rays de Tampa Bay); el siempre cumplidor José Treviño (Yankees de Nueva York); el sólido Alex Verdugo (Yankees de Nueva York) y Jarren Durán (Red Sox de Boston).

De este listado hay dos peloteros que ya han tenido participación en el All Star Game; el receptor de Yankees, José Treviño y el nacionalizado mexicano de los Rays, Randy Arozarena, quien tuvo una memorable actuación el año pasado, siendo que en sus intervenciones dejó de manifiesto su poderío y calidad. Y es que no solo no defraudó sino que brilló en el campo de juego con luz propia.

Randy hizo sentir su presencia en el cotejo desde el arranque, consiguiendo la mejor atrapada de la noche ante Freddie Freeman, fue el encargado de dar el primer hit, además del show que dio cuando lo atraparon robando base.

En cuanto a espectáculo, también Arozarena fue el jugador que se llevó la noche, gracias a los destellos que dejó sobre el terreno de juego. Y cómo olvidar el subcampeonato que conquistó en el Home Run Derby, donde hizo historia en su primera aparición al llegar a la Final.

De los mencionados, quizá el que mayor posibilidades tenga de ser convocado es Isaac Paredes, aunque compite con dos dominicanos muy populares que cuentan con un gran número de seguidores como es el caso de Rafael Devers (Red Sox de Boston) y José Ramírez (Guardianes de Cleveland), de manera que no le será fácil obtener los votos.

Lo cierto es que ya empieza a generarse gran expectación sobre quiénes podrían ser los más importantes peloteros que estarán en este codiciado certamen, y obviamente existe el anhelo de la afición mexicana de ver a peloteros aztecas participando en dicho cotejo, como ya ha acontecido en ocasiones anteriores, que son varios los peloteros mexicanos quienes logran ser incorporados en este festival tan importante en el que año con año se establece la presencia de quienes pueden ser los más relevantes, quizá no los mejores pero sí los más connotados beisbolistas.

Y es que mucho se ha hablado también en este espacio sobre la polémica en cuanto al mérito para seleccionar a quienes conforman los rosters, que casi siempre ocurre que “no son todos los que están ni están todos los que son”. Los criterios no son claros y también hay que decirlo, juega un papel preponderante el equipo de procedencia porque impacta la organización en la que estén integrados los peloteros, que aunque no debería ser así, es la realidad, y los mayores reflectores se enfilan a peloteros jugando en equipos como Yankees, Dodgers de Los Ángeles, Mets de Nueva York, Cachorros de Chicago, Phillies de Filadelfia, Bravos de Atlanta, Medias Rojas de Boston, Nacionales de Washington, y quizá otros como Padres de San Diego, Gigantes de San Francisco, y Angelinos de Anaheim.

Sin embargo, siendo realistas y evitando dejarnos llevar por el nacionalismo o la pasión beisbolera, considero no son muchos los beisbolistas mexicanos que por ahora se pueda señalar con la oportunidad de ser incluidos en el próximo Juego de Estrellas, aunque habrá que desear y esperar les llegue el llamado.