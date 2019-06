Científicos y artistas pro López Obrador

En los días recientes ha circulado mucho en la prensa un supuesto malestar por las medidas de austeridad que aplica el gobierno federal a la ciencia, a las artes y a deportes que no sean el beisbol. Así, cada viaje al extranjero, por minúsculo o relevante que pueda ser, tendrá que ser aprobado personalmente por el presidente, quien en su inmensa sabiduría, tendrá el tino individual para determinar si es que esa conferencia, convención o lo que sea, supone un adelanto para la patria o si es inherentemente un acto de corrupción por parte de un científico burgués que se quiere dar la gran vida en un hotel Ibis desayunando el pan con mantequilla incluido en el paquete.

Igualmente es de destacar que un país con 60 millones de pobres no puede permitirse premiaciones a lo poco o mucho que produce en materia de cine, o dar estímulos fiscales a quienes produzcan arte, pero sí alcanza para hacer una gran celebración de un triunfo electoral de hace un año, porque eso, obviamente lo pidió la raza de a pie y no es un acto de mera lambisconería por parte de la comitiva de aduladores del tlatoani.

A mi lo que me llama la atención de esto es empezar a ver a tanto sorprendido. Muchos, pero muchos científicos y académicos así como artistas estuvieron durante años duro y dale con la supuestamente clara necesidad de que nuestro tetratransformador llegara al poder. Algunos de ellos se regodearon cuando los resultados le dieron la victoria, se despedían ensoberbecidos de los gobernantes anteriores creyendo estúpidamente que la situación de su gremio mejoraría, que a López le interesaban ellos y sus intereses.

No niego que hubo a quienes sí les han pagado tantos años de matraquería. Así uno ve los remedos de programas de Ackerman, Sabina, Hernán así como las sillas que ocupan Taibo, Villamil, Sanjuana. Sí, hay muchos que sí están cobrando.

Pero los mensos, los que no eran cercanos y solamente sentían que este proyecto no es tan inepto y corrupto como ha demostrado serlo, ellos ven ahora recortes en todas partes. Recortes que les llegan a ellos en actividades que se consideraban medianamente importantes, y que tienen dos destinos centrales: (i) pagar un relanzamiento de PEMEX que nadie ve viable; y (ii) un programa de entrega de dinero directa no focalizado a atender a aquellos que son los más pobres, por lo que es dudoso que sirva para acabar o siquiera reducir sustancialmente la pobreza.

Los números son fríos, los gobiernos anteriores – que no eran buenos en absoluto – rondaban un mediocre crecimiento económico de 2 puntos. Hoy un gobierno improvisado, lleno de frases huecas, chistes y ocurrencias, probablemente va a rendir un crecimiento económico de apenas arriba 1 punto de crecimiento. Por tanto va a haber más pobres y si la amenaza de Trump se actualiza pues habrá muchos más, pero es de destacarse que los pobres ya los estamos aumentando nosotros solos con la ineptitud de nuestro gobierno.

Así, el país será más pobre, pero no solo eso, aquello que por muy malo que se le quiera hacer parecer, sí teníamos como escuelas de buena calidad –el CIDE – van a desparecer para ser sustituidas por los bodrios de universidades de nombres patrioteros que según eso ya funcionan sin que nadie sepa bien ni dónde, ni cómo, ni con qué. En las artes, nuestras ferias de libros ya no recibirán el apoyo que logró que tuvieran reconocimiento internacional, y a cambio de eso conseguimos que la no primera dama lanzara una canción producida por Armando Manzanero.

Le soy franco, me da un poco gusto verlos ahora sufrir, pero luego me acuerdo que por su estupidez sufriremos todos y se me pasa.

En que problemón metieron al país, me cae