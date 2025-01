Charros tiene pinta de campeón; hoy se podría coronar

Sin duda, estamos presenciando un serial atípico en esta última fase por el título de la campaña 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). No se recuerda en el corto tiempo una Final tan competitiva, tan cerrada en los marcadores como la que están protagonizando Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, por lo que aún siendo favorito en el papel el conjunto sinaloense, y en el curso del serial la novena jalisciense es la que se ha puesto adelante 3-2, es difícil predecir a un posible campeón, toda vez que cualquiera de los dos se puede coronar hoy o mañana.

El equipo de Culiacán llegó a esta fase del certamen con etiqueta de favorito en razón de que fue consistente todo el año. En toda la campaña ordinaria siempre estuvo como puntero; la primera vuelta fue una sensación de mucho poderío llevándose de calle al resto de los conjuntos en la clasificación, y en la segunda vuelta, aunque bajó, estuvo siempre colocado en la parte alta.

Charros, por su parte, tuvo una primera fase muy mala, en la que al final logró componer y no quedó tan mal. Pero que en la segunda vuelta lució consistente y compuso la parte problemática del pitcheo, logrando su pase a la Postemporada hasta llegar a donde hoy se encuentra. Curiosamente, al principio de la temporada, Charros no tenía pinta de campeón. Se veía muy flaco el equipo. Se veía que podía sufrir más en la campaña y, sin embargo, termina con un paso muy sólido.

Culiacán llegó a este serial como favorito después de terminar mejor colocado en la tabla de posiciones; le tocó el privilegio de abrir en casa y cerrar en casa. Una ventaja que ahora está extrañando Charros, porque a pesar de que va con ventaja de un juego, se encontrará con una afición que es fuerte, dura, tremenda, cerrada, que presiona. Y si bien no creo que se espere violencia, sí habrá presión fuerte.

Seguramente hoy presenciaremos otro gran cotejo. El nicaragüense Ronald Medrano contra Manny Barreda va a ser un gran duelo de pitcheo. También podemos esperar grandes desafíos en otros frentes; con buen beisbol de jugadas, y ojalá ahora sí lleguen los bambinazos, porque no ha habido muchos en esta serie. De hecho, no se ha ganado con batazos largos, se ha ganado con jugadas. Y los juegos no han estado exentos de errores y aciertos de quienes menos se piensa. Un día se es héroe, otro día se es villano.

Ahora bien, si Charros no aprovecha la coyuntura y se corona hoy, estará en grave riesgo, dado que en el último cotejo seguramente iría David Reyes, que es sin duda en este momento el mejor pitcher de la Liga. Y Benjamín Gil tendría que echar mano de Luis Iván Rodríguez, que no ha sido tampoco malo, pero no se puede decir que ha sido un serpentinero duro.

En este contexto, también va a depender mucho de la fuerza de Jack Mayfield, de Billy Hamilton, de Michael Wielansky, Julián Ornelas, entre otros, y de que despierte Donovan Casey, el refuerzo que no ha sido tampoco muy útil. Y que no desmerezca el resto del conjunto. Y que no se amedrente ante el monstruo guinda en el Estadio Tomateros, que es una afición tremenda.

Analizando pieza por pieza, defensiva por defensiva, están muy parejos. Los bulpén de ambos equipos han funcionado perfectamente. Tienen veteranos, tienen novatos que han empujado.

Lo que puede marcar una diferencia para que resulte un campeón será una genialidad, un atrevimiento del manager. Sin menoscabo de que será fundamental la concentración de los peloteros y el trabajo de fortaleza interna, particular y de conjunto. Lo mismo que el trabajo mental que haya realizado el cuerpo técnico, y la actitud con la que salgan. Cualquier pestañeo, cualquier despiste, cualquier desconcentración puede marcar la diferencia. Pero básicamente el pitcheo podría ser lo que nos arroje al campeón. El que tenga más fortaleza de pitcheo va a ganar el juego. Y si Charros aprovecha, se puede coronar hoy. Si no se corona hoy, será muy complicado y ya no habrá favorito. La moneda está en el aire.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1