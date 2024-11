Charros repuntó; termina primera vuelta a media tabla

Terminando ya la primera vuelta de esta campaña 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), y tras haber iniciado mal esta primera etapa de la agenda ordinaria, los Charros de Jalisco pudieron generar una nueva condición, dejando atrás los tropiezos y consiguiendo victorias, siendo ya avistados como un equipo con foja pareja entre triunfos y derrotas.

Después de haber estado en riesgo de quedar en situación difícil al terminar la primera fase en relación con los puntos cosechados, actualmente se ubica a la mitad de la tabla de posiciones. De hecho, el conjunto albiazul estará terminando este ciclo inicial del torneo cosechando siete puntos muy valiosos, que los ponen en condición prácticamente factible de pasar a la fiesta grande de la Postemporada, a menos que sucediese algo verdaderamente desastroso.

Más aún, todos sabemos que así cómo el equipo albiceleste se levantó de estar muy golpeado a causa de errores, de falta de batería oportuna, pero sobre todo de un desempeño eficaz en su cuerpo de lanzadores, a ser por lo pronto un equipo que puede ganar series por barrida, como lo ha hecho, incluyendo las que hace de visita, aunque también puede ser derrotado en casa, pero que de alguna manera todos sabemos que los conjuntos que terminan tablas, es decir, parejos, con el número similar de victorias y derrotas a lo largo del calendario regular, tienen prácticamente asegurado su pase a los playoffs, y ya en la fase de Postemporada todo puede ocurrir.

Hay que recordar, simplemente como anécdota dolorosa, el que en la primera campaña del regreso de Charros de Jalisco como equipo profesional del beisbol invernal, fueron el mejor conjunto durante el desahogo ordinario del torneo 2014-2015 y terminaron sucumbiendo en la final de manera lamentable ante Tomateros de Culiacán, que había llegado a los Playoffs como el mejor perdedor en la primera etapa de calificación.

Así las cosas, al llegar a esta meta en buen lugar, esperemos que al arranque de la segunda vuelta el equipo se mantenga equilibrado, otorgando los peloteros su mejor esfuerzo, que se afine en la dirección técnica del plantel con una buena administración de sus staff de lanzadores y de su conjunto de peloteros a la ofensiva y defensiva del timonel, el polémico Benjamín Gil, y que el conjunto no solamente se mantenga en esa medianía tirando a positivo, sino que busque ascender a los primeros sitios, si no es que logra de alguna forma estar en las posiciones de honor, esperando que no aflojen el paso desde la directiva, que no dejen de estar buscando mejorar la capacidad del roster para seguir avanzando y que no bajen la guardia.

Así que hay que desear y anhelar que el equipo siga bien, que sobre todo mantenga esa imagen de poder, de victoria, y que la fanaticada vaya en ascenso en cuanto a su presencia a respaldar, a apoyar desde las graderías, las butacas del Estadio Panamericano y esto genere un mejor ánimo todavía para que el equipo siga avanzando.

La afición de Charros está acostumbrada, insisto, a tener un equipo con sello victorioso, con peloteros que marquen liderazgo, que sean ídolos. De ahí que todavía falte ese pequeño empujón que es el necesario para mantener a flote el conjunto en ese plan victorioso, y ojalá se logre la adquisición en esta etapa que viene de peloteros que vengan no solamente a apuntalar el desempeño deportivo, sino también el imán de atracción, lo que debe ser algo que jale, como anteriormente lo tuvieron durante muchos años peloteros líderes que eran ídolos de la afición y que ya prácticamente no están en el conjunto. Y hay que decirlo, no existe de momento alguno de los que están en el roster que pueda tener esa etiqueta de ser el o los imanes de atracción popular. No obstante, hay que estar contentos porque el conjunto va caminando y puede mejorar, tiene todo para hacerlo.

