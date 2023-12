Charros repunta de la mano de Gil

Pues ojalá y lo que se ha estado viendo como ostensible mejoría en el desempeño de los Charros de Jalisco a partir del arribo del polémico Benjamín Gil como su nuevo mánager sea el inicio de un renacimiento, o al menos, la reinterpretación actualizada de lo que es la fortaleza ofensiva, además de a la defensiva, incluyendo la consistencia de su staff de pitcheo y resulte ser así una nueva actitud de la que provenga una regularidad en el buen trabajo de todas las piezas que deben funcionar para que la novena jalisciense siga acumulando triunfos y aminorando fracasos, y ya con una recurrente foja con numerología ganadora escale escaños en el standing, a fin de que paulatinamente pueda ir avanzando con toda la consistencia requerida hasta lograr llegar a la cima, al menos enclavarse y conseguir sostenerse, en el segundo sitio o como muy bajo en el tercer lugar de la tabla de posiciones para que de esa forma se obtengan entre ocho y nueve puntos.

La revisión debe hacerse por la directiva y el cuerpo técnico que acompaña a Benjamín Gil en cuanto a la causa real por la que muchos peloteros no estuvieron aportando todo su esfuerzo acorde a su potencial y ahora sí están jugando a su nivel, solamente al influjo de las órdenes otorgadas aplicando adecuada estrategia superior o un mejor esquema de motivación por el nuevo piloto de la escuadra.

Será importante se revise y se sancione a quien así lo merezca, de encontrarse alguna otra causa extraña en relación a la escasa aplicación en el desempeño de los mismos peloteros que por ello dejaron llegar al conjunto a lo más bajo de la tabla poniendo en riesgo la clasificación, ya que no suena muy lógico que el simple cambio de mánager esté provocando el efecto positivo, toda vez que es demasiado el contraste entre el resultado por el bajo rendimiento de los peloteros al que se está obteniendo ahora que son conducidos por Gil.

Lo cierto es que antes de la llegada del piloto sinaloense a tomar las riendas de Charros, los campiranos habían sido humillados con dos barridas seguidas, y ahora con casi el mismo roster tienen foja ganadora. ¿Será que antes de la salida de Gil Velázquez hubo situaciones de orden extradeportivo que hubieren provocado alguna especie de huelga o simple desánimo para no desplegar todo su potencial? ¿O simplemente hubo mal manejo estratégico en el mánager Velázquez que no supo o no pudo obtener lo mejor de la capacidad de los beisbolistas? ¿Será que Gil Velázquez, no supo realmente cómo hacer para que el conjunto fuere eficaz? ¿O acaso hubo alguna condición perniciosa que le impidió cumplir con su cometido? ¿Será que en realidad el tal Benjamín Gil es algo así como un ser portentoso y baste su presencia para que los peloteros estén jugando mejor?, ¿o tal vez ya están surtiendo efectos los leves ajustes en el plantel?

Lo único que sabemos, como se dice popularmente: “haiga sido como haiga sido” el equipo está ya rondando la media tabla y tiene a la vista la posibilidad de seguir en ascenso para estar en situación de, con un buen trabajo en esta segunda vuelta del actual calendario ordinario del torneo, no sólo hacer olvidar la pesadilla que fue el desempeño del equipo en la primera fase, sino coptar las ocho o nueve unidades de puntaje que urgen para colarse a la Postemporada en pos del título y hacer felices a los aficionados.

Tras barrer en Monterrey es deseable continúe la racha triunfadora de Charros en la serie que abren hoy frente a Cañeros de Los Mochis.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1