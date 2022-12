Charros fracasó y quedó fuera de playoffs

Por más que la agonía se prolongó hasta el último momento, sucedió lo inevitable y ciertamente justo, que los actuales campeones de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero profesional que se disputa en otoño-invierno, los Charros de Jalisco, quedaran fuera de la postemporada, tras haber concluido una campaña regular sencillamente para el olvido. Algo parecido ocurrió a Tomateros de Culiacán que comenzaron la temporada como subcampeones e igualmente fueron eliminados de la competencia, de manera que al final del certamen tendremos nuevo campeón y subcampeón de este calendario 2022-2023.

Hay que señalar que Charros mantuvo la posibilidad hasta el final, pero las derrotas en el segundo y tercero de la serie ante Yaquis de Ciudad Obregón, por más que pudo agenciarse el primero, echaron por la borda su aspiración de conseguir el boleto a la fiesta grande, sin menoscabo de que las combinaciones de resultados de equipos como Sultanes y Navojoa que triunfaron en sus respectivos cotejos, les cerró cualquier alternativa.

Fue así que pesaron los errores estratégicos de integración del roster global desde el deshacerse de un estelar como Félix Pérez, que fue un pilar fundamental para lograr el título la campaña pasada, trayendo a cambio a Jared Wilson que si bien es cierto tuvo un desempeño bueno como refuerzo en la postemporada anterior, se le trajo con la finalidad de que fuera un abridor, pero no trabajó en el verano, no estaba en plena forma y no tuvo nunca la capacidad para ser parte del grupo de abridores.

El otro pelotero que llegó en ese fallido cambió fue Edson García a quien parece ser nunca le encontraron el sitio o espacio ideal, siendo un pelotero que batea muy bien, juega excelente a la defensiva en la segunda base y en los prados, más no fue utilizado de manera tan provechosa. Es importante establecer que hubo lanzadores que no tenían la condición ideal y se dilataron en obturarlos del roster , y nunca se pudo conseguir (no es sencillo) una quinteta sólida de aperturistas toda vez que Javier Solano y Alexander Tyler tardaron en estar en forma, y Bernardino no pudo reportar temprano.

No teniendo como ya se dijo la condición Wilson para quedarse en la rotación y debiendo habilitar improvisadamente para ello a Antonio Alemao, quien cumplió más no fue un caballo, como tampoco lo llegaron a ser a cabalidad Solano y Alexander, siendo más consistente Bernardino, pasando los tres aprobados pero sin el soporte adecuado pues en repetidas ocasiones el bulpén les tiró por la borda buenas salidas. Mereciendo señalar el buen desempeño en general, con algún contado resbalón, normal en el béisbol, del cubano Yoennis Yera, que fue quien hizo el mejor trabajo.

También es importante señalar que se percibía un ambiente enrarecido en el dugout, al parecer por descontento de algunos peloteros clave que no consideraban adecuado estar en inconsistencia de juego por no existir un esquema regular y por muchos movimientos en el orden al bat y/o inconformidades al estar saliendo y reingresando del roster, no siendo descabellado el ruido que se provocó por la forma en que se trató a peloteros con liderazgo como los casos de Manny Rodriguez, Japhet Amador y Dariel Álvarez, siendo evidente que fallaron ostensiblemente los refuerzos como Wing, Rosario y Broxton y se tardaron en desplazarlos para volver a integrar al roster a algunos elementos que debieron salir temporalmente para darles espacio. El caso de Brennan Bernardino es ejemplo, pues perdió una salida que, de la forma en que se quedaron descalificados, pudo haber sido quizá una posible victoria.

Hay que incrementar al infortunio la lesión de Alex González y la llegada tardía del catcher Santiago Chavez, más también el que estando ya integrado se prefiriera utilizar a Fernando Flores, quien evidentemente tiene menos atributos que Chávez, quien lleva muchos años jugando el verano en triple A con Marlines de Florida, con mejor calidad defensiva y bateo.

Pero lo cierto es que el equipo terminó jugando mejor tras el cambio de manager, lo que presume el desgaste y/o el manejo menos afortunado de Roberto Vizcarra. También pesan al final las muchas ocasiones en que se dejaron a demasiados peloteros en los senderos, y siendo claro que el conjunto no fue el poderoso productor de carreras que nos tiene acostumbrado, no se puede dejar de lado que también hubo durante la agenda regular, sobre todo en la primera vuelta, inconsistencias globales, en ocasiones con demasiadas pifias defensivas, otras veces poca solvencia en los abridores y/o en el desempeño del bulpén, así como ineficacia en el bateo, por más que la mayoría de peloteros mostraron buenos porcentajes, más sin revelarse como adecuados productores de anotaciones.

Lo positivo dentro del fracaso es que queda claro que el equipo tiene bastante material humano para cubrir adecuadamente las posiciones, estando incluso sobrados, y por ello no pudiendo jugar mucho algunos peloteros ya listos que tuvieron poca actividad, y quizá deba pensarse en movimientos desde la oficina, pero pensando en aún obtener valiosos elementos para el pítcheo a cambio de peloteros que pueden ser valiosos al canje, pues además ya hay quien los supla y bien.

Y aunque no clasificar en un torneo en que de 10 equipos pasan 8 es un autentico fracaso, y así deben aceptarlo la directiva y el cuerpo técnico, será importante evaluar objetivamente el trabajo y empezar a avizorar lo que se deba empezar a hacer desde ahora de cara a la campaña 2023/2024, pues cabe decir que el equipo terminó jugando con más actuaciones gratas que las infaustas y pelearon hasta el final quedándose en el camino fuera de la fiesta grande, jugando con ganas de éxito y dejando un sabor un poco más agradable que la pésima actuación en la primera vuelta.

Adecuado será que la directiva y el cuerpo técnico sean objetivos, autocríticos, y que en vez de molestarse por los reclamos de la afición y las palabras de los opinadores adopten una actitud más proactiva, identificando errores, tanto en estrategia de diseño como en las decisiones y sus tiempos para acometerlas, que escuchen más a la afición y analicen si también pueda existir algún tipo de condición a modificar para mejorar en el trato a la plantilla y a ser más abiertos en la información a su afición, pues es factible que muchos problemas o posibles malas decisiones que se aprecian a lo lejos tengan su justificación clara pero la falta de información sea clave para que exista más comprensión y respaldo por la afición.

