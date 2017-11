Charros en la medianía, y urgidos de consolidación

Ya señalamos que para asegurar su clasificación a la postemporada rumbo al título en esta campaña 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) de beisbol al terminar la primera vuelta del calendario regular del actual torneo, los Charros de Jalisco estaban necesitados de ganar las cuatro últimas series agendadas —de visitantes ante Águilas de Mexicali y Yaquis de Ciudad Obregon, así como en calidad de anfitriones recibiendo a Cañeros de Los Mochis y a los Tomateros de Culiacán—, o simplemente que en el balance de esos 12 finales juegos de la fase inicial pudieren ser exitosos en al menos 9 o 10 de ellos, para asegurar tempranamente la clasificación y con ello dedicarse sin esa presión en la segunda vuelta a consolidar al escuadrón como el mejor del circuito rumbo a la corona de la LMP y a la Serie del Caribe.

Pero Charros no pudo superar a Mexicali en la serie efectuada entre los días martes 7 y jueves 9 del presente mes y año, pues cayeron derrotados en extrainnings en los dos primeros cotejos y sólo pudieron agenciarse el tercero del serial. En ambas derrotas existieron condiciones similares que fueron factor, ya que no obstante el buen desempeño de los respectivos serpentineros abridores —Tyler Alexander el primer juego y Kyle Lloyd en el segundo— la posterior inconsistencia en el pitcheo de relevo, además de la falta de batazos oportunos propiciándose dejar muchas ocasiones a varios peloteros de la novena jalisciense en las bases sin ser impulsados a la registradora generando las carreras necesarias; siendo relevante el slump de bateo del que padece el estelar Jarrod Saltalamacchia y el fracaso del flamante cerrador, el colombiano Ernesto Frieri, más como ingrediente adicional, algunos errores a la defensiva y el deficiente tránsito por las bases, ya que ocurrieron varias situaciones en que peloteros albiazules jaliscienses fueron puestos fuera de juego al intentar llegar a segunda base buscando infructuosamente alargar un hit sencillo convirtiéndolo en doblete, fracasando en el burdo intento, además de en otras ocasiones haber fallado al buscar robarse la segunda almohadilla desde la inicial.

Un detalle sobresaliente en la serie ante Mexicali en el Estadio B’Air de esa ciudad fronteriza, es el que el mánager Tony Tarasco —el famoso experto en la ciencia esa que llaman ‘sabermetría’— no utilizó como taponero al lanzador importado Robert Stock en los dos primeros enfrentamientos y en ambos Charros perdió en extrainnings, perdiendo al quedar en el terreno tras que el equipo local desfondó al cerrador de los caporales zapopanos, el tal Frieri, quien fracasó crasamente en su encargo de imponer cerrojo a la registradora para preservar sin anotación en contra a fin que la artillería albiazul pudiese provocar anotación o construir el rally de carreras en el siguiente inning propiciándole condiciones para el posible triunfo, quedando así todo en lamentable debacle.

Lo positivo es que, salvo la deficiencia notable al batear del carismático y buen fildeador ligamayorista Jarrod Saltalamacchia que está bateando para un paupérrimo .120 de porcentaje de eficacia, el equipo tiene buena ofensiva, especialmente a través de José Manuel “Many” Rodríguez y Edson García, además de un desempeño aceptable bateando —más de alguna forma tendiente a mejorar— a cargo de Billy Burns, Broke Stassi, Amadeo Zazueta, Agustín Murillo y Japhet Amador, aunque no deja de advertirse necesidad de afinar el orden al bat para evitar dejar tantas veces a varios compañeros en los senderos, y en cuanto al pitcheo, hay ya varios tirabolas abridores funcionando bien, como los norteamericanos Alexander y Lloyd, el chamaco Jesús Cruz Sustaita, además del ya recuperado Daniel Guerrero, que se llevó la victoria en el tercero de la serie ante Águilas; además que Stock lució al cerrar bien ese cotejo, destacando buena labor de otros pitchers del bulpen como Luis de la O, Iván Salas e incluso los que venían fallando como Jeff Ibarra, Federico Castañeda, Edwin Salas y Luis Iván Rodríguez.

Charros debe urgentemente afinar la eficacia de su gran ofensiva y resolver el problema con el déficit de abridores y con ello tener más sólido el grupo de relevistas y al cerrador. Está por activarse al abridor Will Oliver, quien regresa a Charros y parece ocupará el lugar del ineficaz colombiano Frieri, esperando que el abridor Octavio Acosta pronto muestre plena recuperación.



Habiéndose ido ya de Charros Chris Colabello y Matt Stark, hay espacio para un pelotero foráneo en el roster activo y, aunque sigue por ahí en el roster ampliado el infielder toletero Art Charles, todo indica que la directiva optará por usar el lugar para traer a otro lanzador extranjero, ya que aún no se recupera Adrián Guzmán y no hay buenas noticias sobre la lesión de Orlando Lara.

Es de esperarse que Charros gane, ojalá barriendo, la serie ante Yaquis en Ciudad Obregón para regresar con gran ánimo a casa el próximo martes 14 de noviembre que vienen Los Cañeros, a quienes también deberán barrerlos, ¡Ojalá!

